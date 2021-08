„Das Trockensteinmauern ist ein jahrhundertealtes Handwerk, das vor allem in den Weinbaugebieten Niederösterreichs seine unübersehbaren Spuren hinterlassen hat und verschönert. Bis heute wird diese Fertigkeit in Niederösterreich nicht nur seit vielen Generationen ausgeübt, sondern das Handwerk des Trockensteinmauerns wird auch in Kursen vermittelt und weitergegeben. Die Aufnahme in die Liste der immateriellen Kulturerbe bestätigt die Bedeutung dieser traditionellen Handwerkstechnik“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Aktuell österreichweit 136 Traditionen gelistet

Das Trockensteinmauern wird österreichweit gelistet, ist aber stark mit dem Weinbau in Niederösterreich verbunden. Rainer Vogler, ein Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Krems, hat den Antrag zur Aufnahme gestellt. Österreichs Experte für das Trockensteinmauern freut sich über die Eintragung durch die UNESCO-Kommission: „Steinbauten lassen sich in Österreich seit etwa 3.500 Jahren nachweisen. Im letzten Jahrhundert geriet das Trockensteinmauern außer in der Wachau zunehmend in Vergessenheit. Die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe rückt es stärker ins Bewusstsein der Menschen und unterstützt damit unser Bestreben, dieses Handwerk wieder zu verbreiten.“

Im Weinbaugebiet Wachau werden von Trockensteinmauern mehr als 40 Prozent der Rebflächen getragen. Das Trockensteinmauern findet aber auch in vielen anderen Weinbaugebieten ihren Einsatz. So etwa auch in der Zöbinger Kellergasse.

Das Trockensteinmauern ist in Österreich schriftlich seit dem 12. Jahrhundert belegt und findet nicht nur bei Weinterrassen seinen Einsatz, sondern auch bei Almeinfriedungen, Forstwegen, Stall- oder Scheunengebäuden oder beim Eisenbahnbau. Die Kunst besteht im ausgeklügelten Aufeinanderstapeln von Natursteinen, die ohne andere Materialen verlässliche und stabile Mauern bilden.