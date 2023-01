Klimaschützer forderten das Aus für Straßenprojekte

Werbung

Mit einem lauten Hupen und zu „Bodenschutz ist Klimaschutz“-Sprechchören tuckerten heute Vormittag sechs Traktoren durch das Regierungsviertel in St. Pölten. An den Gefährten waren Schilder angebracht, auf denen die Landwirte den Stopp der Straßenbauprojekte, konkret der Traisental-Schnellstraße (S34) und der Wiener Neustädter Ostumfahrung, forderten.

Diese Forderung bekräftigten die beiden betroffenen Bauern Andreas Hieger aus dem St. Pöltner Stadtteil St. Georgen am Steinfelde und Johann Gribitz aus Lichtenwörth (Bezirk Wiener-Neustadt-Land) in einer anschließenden Pressekonferenz im Protest-Camp vor dem Landtagsschiff. Unterstützung bekamen sie von Klima-Wissenschaftlerin Helga Kromp-Kolb und Alina Koller von „Fridays for Future“.

Kromp-Kolb ruft dazu auf, alles dem 1,5-Grad-Ziel unterzuordnen

Kromp-Kolb betonte, dass das Land einen großen Sprung wagen müsse. Das Ziel sei es, nur so viel Treibhausgase zu emittieren, wie die Natur aufnehmen kann. Niederösterreich könne dazu als Flächenbundesland einen großen Beitrag leisten. Anstatt Boden zuzubetonieren, sollte er genutzt werden, um Erneuerbare Energien auszubauen. Sie betonte, dass es nötig sei, alles dem 1,5-Grad-Ziel unterzuordnen. Sich zu überlegen, welche Maßnahmen einfach gesetzt werden können, sei zu wenig.

"Fridays for Future"-Aktivistin Alina Koller meinte, dass in Niederösterreich nur "Schein-Klimaschutz" gemacht werde. Sie betonte, dass die Emissionen in den vergangenen 30 Jahren um nur 4 Prozent gesenkt worden wären. Um die Klima-Ziele zu erreichen, brauche es diese Einsparung nun jedes Jahr. "Landtagswahl ist Klimawahl", schrien dazu rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten von Global 2000 und anderen Organisationen.

Landwirte sehen Versorgungssicherheit gefährdet und warnen vor Entwässerung

Hieger und Gribitz gingen auf ihre persönliche Situation ein. Beide Landwirte würden durch die geplanten Straßenbauprojekte Ackerfläche verlieren. Außerdem bringt die S34 eine Entwässerung, „in Zeiten, in denen jeder Tropfen Wasser gefragt ist“, kritisierte Hieger. Gribitz betonte, dass das Verbauen von Ackerflächen, um neue Straßen zu errichten, die Ertragssicherheit gefährde. Die Ostumfahrung Wiener Neustadt zeige für ihn, „dass die Politik die Klimakrise nicht verstanden hat“.