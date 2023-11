Eibetex und Co.: AMS-Projekte werden nun doch weitergeführt

Aufatmen heißt es für die Verantwortlichen von Sozialintegrativen Unternehmen - zumindest vorerst. Das AMS bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass Beschäftigungsprojekte wie „Eibetex“ in Waidhofen an der Thaya nun doch länger finanziert werden. Ursprünglich hatte es geheißen, dass ab Ende März 2024 kein Geld mehr fließt. Im NÖN-Gespräch im Oktober sprach AMS-Geschäftsführerin Sandra Kern dann von Ende Juni. Nun ist man bei Ende September.

Grund dafür ist zusätzliches Budget, das das AMS vom Bund bekommt. Auf Bundesebene sei einmalig eine Arbeitsmarktrücklage aufgelöst worden, die nun eine im Vergleich zur ursprünglichen Planung gute Budgetausstattung für das AMS in Niederösterreich ermögliche. „Diese Mittelzuerkennung schafft uns den nötigen Spielraum, um unsere Zielvorgaben im kommenden Jahr konsequent und wirksam umsetzen zu können. Das sind der nachhaltige Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit und die wirksame Aus- und Weiterbildung Jobsuchender für die Zukunft“, erklärt Landesgeschäftsführer Sandra Kern.

AMS-NÖ-Geschäftsführerin Sandra Kern bestätigt, dass Projekte wie "Eibetex" nun doch bis Ende September 2024 weiterfinanziert werden. Foto: photonews.at, Georges Schneider

Damit ist eine Schließung der Projekte wie „Eibetex“ in Waidhofen/Thaya oder J.O.B in Waidhofen/Ybbs quasi vom Tisch. Allerdings müsse die Zeit genutzt werden, um die Projekte neuauszurichten, heißt es vom AMS. Die Projekte werden danach zwar weiter gefördert, aber mit weniger Transitarbeitsplätzen.

Bei der nötigen Neuausrichtung werden die Projekte vom AMS begleitet und unterstützt, wird betont. Dieser Prozess sei nun gestartet. Das Ziel ist es, neue Angebote zu schaffen oder Förderpartner zu finden. "Die Beraterinnen und Berater des AMS NÖ haben im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit vieles erreicht. Die Zahl der Personen, die mehr als ein Jahr einen Job suchen, ist im Vergleich zur Vorkrise um 51 Prozent zurückgegangen. Im Kampf gegen Langarbeitslosigkeit braucht es vor allem viele helfende Hände, unter anderem auch Sozialintegrative Unternehmen, die mit uns an einem Strang ziehen", betont die AMS NÖ-Chefin.

Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz zeigt sich mit der Lösung zufrieden. Foto: Lisa Röhrer

Eingesetzt hatte sich für die Fortführung von „Eibetex“ auch Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Auf ihre Initiative gab es dazu Mitte Oktober einen Runden Tisch. „Ich bin froh, dass hier nun eine Lösung erreicht wurde, die die Weiterführung des Projekts für ein Jahr garantiert“, sagt die FPÖ-Politikerin. Sie sei zuversichtlich, dass die Projekte im Sinne einer Neuorientierung auch darüber hinaus weitergeführt werden können.

Jubel über Weiterführung in Waidhofen/Thaya

„Ich bin auf jeden Fall erleichtert“, sagt Eibetex-Geschäftsführerin Martina Schmid auf NÖN-Nachfrage. Sie bedanke sich bei allen, die mitgeholfen haben, um die Weiterführung zu erreichen. Die Neuausrichtung laufe bereits. Gesucht wird etwa nach neuen Fördergebern, die das Projekt, das etwa aus einem Second-Hand-Shop, Bügelservice oder einer Abteilung für Instandhaltungsarbeiten besteht, nach September 2024 zusätzlich unterstützen.

Froh über diese Entscheidung zeigt sich auch die Lokalpolitik in Waidhofen/Thaya. Die Fortzahlung der Mittel bis Ende September sei ein „enorm wichtiger Schritt“, betont Bürgermeister Josef Ramharter. „Die konstruktiven Gespräche haben gefruchtet und damit zeigt sich einmal mehr: Wer sich ernsthaft und ehrlich einsetzt, wird auch auf Gehör stoßen. Für manche ist der heutige Tag dadurch zu einem Feiertag geworden“, sagt der Bürgermeister, der sogar von einem „kleinen Wunder von Waidhofen“ spricht.

AMS setzt ab kommendem Jahr auf Programme zur Aus- und Weiterbildung

Beim AMS will man den Fokus nächstes Jahr generell auf Programme rund um die Aus- und Weiterbildung von Jobsuchenden legen. Vor allem Frauen, Personen ohne abgeschlossene Ausbildung, Jugendliche und Jobsuchende mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie Migrantinnen und Migranten sollen von den Förderangeboten des AMS profitieren, kündigt Kern an. Im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit setzt das AMS in Niederösterreich auf intensive und konsequente Beratung und Vermittlung sowie auf zielgerichtete Beschäftigungsförderung. „Ziel ist, die Mittel in jene Regionen zu lenken, wo wir sie brauchen. Gleichzeitig werden wir den passenden Rahmen schaffen, um neue und innovative Wege gemeinsam gehen zu können“; sagt die AMS-Chefin.