Haferflocken und Birchermüsli aus heimischen Supermarkt-Regalen haben oft eine weite Reise hinter sich. Konsumenten sind sich dessen jedoch nicht immer bewusst. Hinweise auf Verpackungen wie „Abgepackt in Österreich“ würden zusätzlich in die Irre führen, kritisieren Landwirtschaftskammer NÖ (LK NÖ), Bauernbund Österreich, der Verein Wirtschaften am Land und die Landjugend NÖ nach einem in Eigenregie durchgeführten Regionalitäts-Check.

Von 33 Haferflocken- und elf Birchermüsli-Marken waren 21 Prozent aus Österreich. Bei einem Produkt war die Herkunft nicht nachweisbar. „Die Ergebnisse sind ernüchternd“, sagt Johannes Schmuckenschlager, LK-NÖ-Präsident. Bei der Herkunft von Produkten brauche es eine klare Kennzeichnung, appelliert die LK NÖ an das Gesundheitsministerium und die EU. Konkret solle das AMA-Gütesiegel auf Getreideprodukte ausgeweitet werden, fordert Schmuckenschlager.