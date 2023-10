Das sind die zehn beliebtesten Hochzeitslocations in NÖ

Anhand von zehn Millionen Seitenaufrufen und 40.000 Hochzeitsanfragen haben die beide Hochzeitsportale www.hochzeit.click und www.hochzeits-locations.info die beliebtesten Hochzeitslocations in Österreich ermittelt. Das sind die Top-10 in Niederösterreich:

1. Refugium Hochstrass in Stössing (Bezirk St. Pölten)

2. Franz von Grün in Arbesthal (Bezirk Bruck)

3. Schloß Luberegg in Emmersdorf (Bezirk Melk)

4. Schloss Schönau in Schönau an der Triesting (Bezirk Baden)

5. Hotel Schloss Hernstein (Bezirk Baden)

6. Schlosspark Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn)

7. Landgasthof Krone in Gaaden (Bezirk Mödling)

8. Fernblick in St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen)

9. GABRIUM in Maria Enzerdorf (Bezirk Mödling)

10. Golfclub Fontana in Atzenbrugg (Bezirk Tulln)

Im Durchschnitt feiern Paare mit rund 88 Gästen ihre Hochzeit

Analysiert haben sie außerdem ein paar Fakten rund um den schönsten Tag im Leben. So beträgt die durchschnittliche Gästezahl bei einer Hochzeit etwa 88 Menschen. Brautpaare müssen derzeit durchschnittlich 120 bis 160 Euro pro Gast ausgeben.

Paare planen im Schnitt 9 bis 15 Monate ihre Hochzeit

Wer 2024 den Bund fürs Leben schließt, sollte sich bei der Location-Suche außerdem sputen. Laut den beiden Hochzeitsportalen seien viele der beliebten Orte für das nächste Jahr bereits nahezu ausgebucht. Dabei hat sich die Planungsdauer sogar etwas verkürzt. Laut den beiden Portalen nehmen sich Paare aktuell 9 bis 15 Monate Zeit, um ihren großen Tag vorzubereiten. Rund ein Viertel feiert die Hochzeit innerhalb von 6 Monaten nach Planungsbeginn.

24. August 2024 wird beliebter Hochzeitstag

Der mit Abstand beliebteste Hochzeitstag im Jahr 2024 ist übrigens der 24. August, auf den 4,11 Prozent aller Anfragen entfallen.