Jahrzehntelang zogen junge und gutausgebildete Menschen vom Land in die Städte. Die Corona-Krise brachte einen Umschwung. Vor allem Jung-Familien zieht es seither verstärkt auf das Land.

Die Ursachen dafür sind vielfältig, wie Trendforscher Tristan Horx erklärt: Der Trend zu Homeoffice ermögliche es, in der Stadt zu arbeiten und am Land zu leben. Dazu kämen die hohen Mietpreise in den Städten sowie der Wunsch nach Grünraum und Ruhe im eigenen Lebensumfeld.

Horx ist davon überzeugt, dass dieser Trend zwar durch Corona beschleunigt wurde, aber auch langfristig in der „Zeit nach Corona“ wirken werde.

Horx: „St. Pölten vereint Stadtgefühl und Natur“

Allerdings bringt diese Entwicklung auch neue Herausforderungen für die Kommunalpolitik. Horx: „Jene Menschen, die aus den Städten hinausziehen, haben hoch individualisierte Ansprüche an ihr Umfeld.“ Grundvoraussetzung, um von dieser Entwicklung profitieren zu können, ist deshalb, dass die Infrastruktur die Qualität der Stadt habe.

Dass St. Pölten, die neuntgrößte Stadt Österreichs, anders als andere Landeshauptstädte trotz des Stadtflucht-Trends weiter wächst, sieht Horx nicht als Widerspruch, sondern sogar als Bestätigung seiner These: „St. Pölten vereint das Lebensgefühl einer Stadt mit der Nähe zur Natur. Mit dem Zug ist man dennoch gleich in Wien.“

Profiteure dieser Entwicklung sind auch Tulln und Korneuburg – die beiden Städte, in denen der Homeoffice-Anteil in der Corona-Zeit österreichweit am stärksten zunahm.

Horx: Entlegene Orte können auch zu den Gewinnern gehören

Für peripher gelegene Gemeinden im Waldviertel oder nördlichen Weinviertel bleibt es schwierig. Horx sieht hier vor allem eine Chance: eine klare Positionierung beispielsweise als Öko-Dorf. Und er fordert einen „Jammer-Verzicht“: „Diese Orte müssen lernen, dass sie auch zu den Gewinnern gehören können.“

Politisch will die für Regionalpolitik zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger mit ihrer Dialogtour „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum“ auf diesen Erkenntnissen aufsetzen.

Die macht in Niederösterreich am 3. November in der Höheren Bundeslehranstalt und dem Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg halt: „Wir wollen uns ein Bild davon machen, was unsere Regionen brauchen, um ihre Chancen optimal nutzen zu können.“