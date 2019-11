Bei der Gesamtzahl der Lehrlinge in den niederösterreichischen Unternehmen gibt es mit einem Plus von 4,89 Prozent ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Insgesamt erhalten aktuell 15.939 Lehrlinge in Niederösterreichs Betrieben eine hochqualifizierte Ausbildung (31. Oktober 2018: 15.196). Dazu kommen aktuell noch 1.001 überbetriebliche Lehrlinge (ÜBA).

Die Gesamtzahl der Lehrlinge in Niederösterreich schrammt damit an der 17.000er-Marke und beträgt genau 16.940. Das bedeutet ein Plus von 4,12 Prozent.

"Trend verfestigt sich weiter"

„Diese Zahlen sind ein deutlicher Beleg, dass unsere umfassenden Initiativen für die Lehre in Niederösterreich greifen – vom NÖ Begabungskompass über die Lehrstellenberater und die Plattform ‚Lehre? Respekt!‘ bis zu den Auslandsstipendien für Lehrlinge über die Initiative ‚Let’s Walz‘“, so Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Der starke Trend zur Lehre in Niederösterreich, der in den letzten drei Jahren bereits ein Plus von 15 Prozent bei den Lehranfängern in den Betrieben gebracht hat, verfestigt sich weiter.“