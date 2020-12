Integration und Migration. Stets heiß diskutierte Themen, zu denen jede oder jeder eine Meinung hat. Doch was sind die Fakten? Ein Blick in das eben erschienene Statistische Jahrbuch „Migration und Integration“ räumt mit manchen Vorurteilen auf und zeigt, dass sich die Lage in Niederösterreich deutlich von anderen Bundesländern unterscheidet:

NÖ bei Migration im unteren Drittel

Im Bundesländervergleich liegt Niederösterreich beim Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im unteren Drittel. 15,5 Prozent unserer Landsleute sind nicht in Österreich geboren oder haben Eltern, die nicht in Österreich geboren wurden – im Bundesschnitt sind es 23,7 Prozent. Nur das Burgenland, Kärnten und die Steiermark haben einen niedrigeren Anteil.

Seit 2015/16 hat sich der Anstieg der Migration zudem deutlich abgeflacht. Im Vorjahr kamen zu den 1,7 Millionen Niederösterreichern nur mehr 5.013 Zuwanderer mit nicht-österreichischem Geburtsort dazu – mehr als 80 Prozent davon waren EU-Bürger.

Hoher Anteil an EU-Bürgern

50,6 Prozent unserer Landsleute mit Migrationshintergrund stammen aus der EU, die meisten davon aus Deutschland. Diese Zuwanderergruppe wächst auch am stärksten.

Nur in Tirol, Kärnten und dem Burgenland ist der Anteil der EU-Bürger höher. Die zweitgrößte Zuwanderer-Gruppe kommt aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten, die drittgrößte aus Rumänien. Erst auf Rang vier folgen die Türkischstämmigen.

Migrantinnen und Migranten sind jünger

Wer in Österreich geboren wurde, ist im Durchschnitt 44,5 Jahre alt. Menschen mit Migrationshintergrund sind deutlich jünger: Im Schnitt sind sie 35,4 Jahre – die jüngsten sind aus Afghanistan (24,8), Syrien (25,1) und dem Kosovo (30).

Die Statistik zeigt aber auch: Ohne weitere Zuwanderung wäre unser Sozialsystem schon in einigen Jahren unfinanzierbar. 2050 wäre der durchschnittliche Österreicher bereits 49,8 Jahre alt, die Einwohnerzahl würde von aktuell knapp neun Millionen auf unter acht Millionen sinken.

Starke regionale Unterschiede

2015/16 sorgte die Flüchtlingswelle dafür, dass die Bevölkerung auch in Abwanderungsgebieten wie dem Waldviertel stieg. Vier Jahre später ist der Effekt verpufft: Die Flüchtlinge von damals sind heute meist in Wien.

Die Hauptursache sieht Stefan Giovanni Revelant, Leiter des Integrationszentrums NÖ, in der mangelhaften Infrastruktur in der Peripherie: „Flüchtlinge besitzen häufig keine Pkw und haben so in strukturschwachen Regionen Schwierigkeiten, zu möglichen Arbeitsplätzen und Ausbildungsorten zu gelangen.“

Die Großstadt Wien wirke auch durch ihren Arbeitsmarkt, das Vorhandensein größerer Communities und die Mindestsicherungsregelung attraktiver. Den höchsten Migranten-Anteil in Niederösterreich gibt es zwischen Wien und Bratislava im Bezirk Bruck: In Wolfsthal sind 44,2 Prozent der Einwohner nicht in Österreich geboren, in Berg sind es 38,2 Prozent und in Hainburg 37,4 Prozent.

Zum Vergleich: In Wr. Neustadt liegt der Anteil bei 23,7 Prozent, in St. Pölten bei 21,1 Prozent. Fast nur Einheimische leben hingegen in Waidhofen-Land: Nur 0,24 Prozent der Einwohner sind im Ausland geboren – also drei. Nicht viel höher ist der Anteil in Altmelon und Bad Traunstein. Generell leben nirgendwo in Österreich so wenige Zuwanderer wie in den Bezirken Zwettl und Waidhofen/Thaya.

Nachteile am Arbeitsmarkt

Menschen mit Migrationshintergrund haben es am Arbeitsmarkt schwerer. Ihre Arbeitslosenquote lag 2019 bei 8,5 Prozent, bei Arbeitnehmern ohne Migrationshintergrund bei 7,2 Prozent. Aber: Niederösterreich ist das Bundesland, in dem diese Kluft am geringsten ist. Bundesweit liegt die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Migrationshintergrund um mehr als ein Drittel höher.

Tätig sind sie meist in der Sachgütererzeugung und im Handel, hoch ist ihr Anteil auch in Hotellerie und Gastronomie: Jeder achte Zuwanderer ist in dieser Branche tätig – nicht berücksichtigt sind übrigens Ausländer, die keinen Wohnsitz in Österreich haben. Zum Vergleich: Nur jeder zwanzigste in Österreich Geborene arbeitet als Koch, Kellner, Küchenhilfe oder Rezeptionist.