Land NÖ investiert heuer 842 Millionen Euro

Wirtschaftlich gesehen herrscht zu Beginn des Jahres 2023 große Unsicherheit. Während 2022 noch ein Wirtschaftswachstum von 4,7 Prozent verzeichnet wurde, rechnen Experten heuer mit einer Stagnation.

Symbolbild Foto: Viachaslau Krasnou/Shutterstock.com

Die geplanten und im Budget für 2023 festgelegten Investitionen wolle das Land dennoch tätigen, unterstrichen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) bei einer Pressekonferenz. So könne man den "Wachstumsmotor für Wirtschaft und Arbeitsplätze am Laufen zu halten“, meinte Mikl-Leitner.

Das Landesbudget sehe für 2023 7,3 Milliarden Euro vor. Darin seien etwa Ausgaben für das Personal in den Kliniken sowie den Pflege- und Betreuungseinrichtungen oder auch Finanzmittel für die Bildungseinrichtungen von den Kindergärten über die Schulen bis hin zu den universitären Einrichtungen vorgesehen.

Ein weiterer wichtiger Teil seien die Landes-Investitionen, meinte Schleritzko. Sie schlagen sich mit 842 Millionen Euro zu Buche. Laut Mikl-Leitner würden drei Viertel davon in die Bereiche Gesundheit und Pflege, Wohnen und Mobilität fließen.

In Kliniken Hollabrunn, Mödling und Krems wird investiert

Als Beispiele für Investitionen des Landes nannte der Finanz-Landesrat etwa die Erweiterung der Strahlentherapie in Krems oder neue Computertomographien in den Landeskliniken Hollabrunn und Mödling im Gesundheitsbereich oder auch die Investitionen in die Bahn-Infrastruktur, wie etwa entlang der Pottendorfer Linie oder der Kamptalbahn.

Im Straßenbereich hob er die Umfahrung Harmannsdorf-Rückersdorf (Bezirk Korneuburg) hervor. Ein besonderer Schwerpunkt sei auch die Schul- und Kindergarten-Infrastruktur wie etwa die Schaffung von weiteren Kindergartengruppen in Wiener Neustadt oder der Bildungscampus in Hollabrunn. Im Wohnbereich unterstütze man die Schaffung von tausenden Wohneinheiten oder auch den Anschluss von rund 35.000 Haushalten an das Glasfasernetz.

Land könne Investitionen gut stemmen

Stemmen könne das Land diese Ausgaben gut, meinte Schleritzko. Er betonte, dass es durch das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr mehr Steuereinnahmen bekommen habe. Es seien für die Vorhaben keine Schulden notwendig, die nicht im Budgetprogramm ausgewiesen sind, sagte der Landesrat.