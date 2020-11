Noch besser als in den Schulen wird die Betreuung in den Kindergärten genutzt. Obwohl diese sich ebenfalls seit Dienstag im Lockdown befinden, kommt ein Drittel der Kinder weiterhin in den Kindergarten. „Rund 18.800 Kinder erhalten derzeit unter strengen Hygienemaßnahmen Betreuung und pädagogische Unterstützung in den niederösterreichischen Kindergärten“, berichtet Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Die Landesrätin betont, dass es allen Eltern, denen es möglich ist, empfohlen wird, die Kinder zu Hause zu betreuen. "Für all jene, die Unterstützung brauchen, gibt es in den Bildungseinrichtungen ein entsprechendes Angebot“, sagt sie. Die Abwägung und Letztentscheidung, ob Eltern oder Erziehungsberechtigte ihr Kind nun zu Hause selbst betreuen oder im Kindergarten betreuen lassen, obliege den Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Pädagoginnen sollen mit Masken ausgestattet werden

Um die Sicherheit der Pädagoginnen und Pädagogen in den Landeskindergärten zu erhöhen, werden diese mit FFP2-Schutzmasken ausgestattet, kündigt Teschl-Hofmeister an. Externe Personen dürfen derzeit nur in absoluten Ausnahmefällen den Kindergarten betreten. „Für die Aufrechterhaltung des Betriebs vor Ort möchte ich mich herzlichst bei unseren Pädagoginnen und Pädagogen bedanken, sie leisten eine wertvolle und bewundernswerte Arbeit, um Kindern und Eltern auch in diesen herausfordernden Zeiten Stabilität und Kontinuität zu geben“, so Teschl-Hofmeister.