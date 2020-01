Krems war diese Woche das Zentrum der Innenpolitik. Unzählige Kamera-Teams und Journalisten tummelten sich am Mittwoch und Donnerstag im Hotel Steigenberger. Davor parkten Reisebusse, mit denen Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler sowie die Minister samt Mitarbeitern und Reportern gemeinsam aus der Bundeshauptstadt nach Niederösterreich angereist waren. Umgeben war das gesamte Gelände von Polizisten. In den Tagungsräumen des Hotels am Fuße der Weinberge hielt die Bundesregierung ihre erste Klausur ab. Und dort wurde auch der erste türkis-grüne Beschluss zur geplanten ökosozialen Steuerreform gefasst.

APA Regierungsklausur geht ins Finale

Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte die gute Atmosphäre bei der ersten großen Arbeits-Zusammenkunft - und zeigte sich erfreut darüber, dass bereits drei Wochen nach der Angelobung ein Beschluss gefasst werden konnte.

Diesen verkündete Kurz mit Vizekanzler Werner Kogler, Finanz-Minister Gernot Blümel und Umwelt-Ministerin Leonore Gewessler im Anschluss an den Ministerrat: Im kommenden Jahr soll der Eingangssteuersatz bei der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent gesenkt werden. Das Volumen des ersten Entlastungsschritts bei der Lohn- und Einkommenssteuer 2021 betrage laut ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel 1,6 Milliarden Euro. 2022 soll dann auch die zweite Stufe von 35 auf 30 Prozent und die dritte Stufe von 42 auf 40 Prozent gesenkt werden. Der Familienbonus werde dann außerdem von derzeit 1.500 auf 1.750 Euro und der Kindermehrbetrag auf 350 Euro angehoben.

Vorgestellt wurden im Anschluss an die Arbeitsgespräche außerdem sechs Maßnahmen, die klimafreundliches Verhalten belohnen und klimaschädigende Gewohnheiten (stärker) bepreisen sollen. Zur Vorbereitung startet im Februar dazu die im Regierungsprogramm vereinbarte "Task Force ökosoziale Steuerreform". Wer dabei im Team sein werde, soll erst noch entschieden werden, klar sei jedoch bereits, dass Umwelt-Ministerin Gewessler und Finanz-Minister Blümel die Spitze der Task Force bilden werden.

Flüge: Kurzstrecken sollen teurer, Langstrecken günstiger werden

Eine der Maßnahmen, die bereits präsentiert wurden, umfasst die angekündigte Vereinheitlichung der Flugticketabgabe auf zwölf Euro. Das Ziel sei es dabei, die Kurzstrecke teurer und die Langstrecke günstiger zu machen. Vorgesehen ist auch eine Anti-Dumping-Regelung. Diese soll wiederum sicherstellen, dass Preise für Flugtickets künftig nicht mehr unter die zu entrichtenden Gebühren und Abgaben fallen. Die Regierung erwartet sich hier Einnahmen von rund 110 Millionen Euro.



Ebenfalls 2021 umgesetzt werden soll die "Ökologisierung" der Normverbrauchsabgabe (NoVA), die Anreize zum Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zum Ziel hat. Dazu soll wie im Regierungsprogramm vereinbart der Deckel für teure Autos gestrichen und eine "Spreizung" zwischen emissionsfreien und emissionsstarken Neuwägen geschaffen werden. "Ökologisiert" werden sollen auch die Pendler-Pauschale sowie die bestehende Lkw-Maut.

Bei Dienstwagen sind stärkere Anreize für CO2-freie Fahrzeuge vorgesehen. Auch zur Eindämmung des Tanktourismus und des Lkw-Schwerverkehrs aus dem Ausland will die Bundesregierung Maßnahmen setzen. Allzu konkret sind die ersten sechs Ökologisierungs-Maßnahmen noch nicht, erst bis zum Sommer sollen die Pläne dann im Detail vorliegen.

CO2-Bepreisung soll 2022 kommen

Weitere Schritte plant Türkis-Grün ab 2022. Diese sollen ebenfalls von der Task Force ausgearbeitet werden. Darunter fällt etwa die Frage eines Modells für eine "CO2-Bepreisung". Damit beschäftigte sich heute auch die Landespolitik: Die Freiheitlichen brachten in der Landtagssitzung am Donnerstag eine "Aktuelle Stunde" mit dem Titel "Freie Fahrt für NÖ Autofahrer statt schwarz-grüner Belastungswelle" ein.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hob den positiven Verlauf der ersten Regierungsklausur, bei der es neben Arbeitsgesprächen auch um das gegenseitige Kennenlernen ging, hervor. Er sprach von einem "ambitionierten Programm" und betonte, dass er "sehr zufrieden mit den Ergebnissen" sei.