Die Klausur in Niederösterreich erstreckt sich auf zwei Tage und beginnt am 29. Jänner zu Mittag. Inhaltliches drang vorerst nicht nach außen. Die Detail-Planungen dürften derzeit noch laufen. Für den zweiten Tag ist eine weitere Sitzungs-Runde am Vormittag angesetzt, danach wird es eine Pressekonferenz geben.