Lockdowns, social distancing, Home-Office und Ausgangsbeschränkungen wurden zu ständigen Begleitern in den letzten 15 Monaten. Diese einschneidenden Umstellungen der Lebensgewohnheiten gingen an Herr und Frau Niederösterreicher nicht spurlos vorbei. Die neue Studie der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge zeigt die vielfältigen Auswirkungen auf die Niederösterreicher auf.

Top-Themen: Entspannung, Ernährung, Bewegung

„Spazierengehen ist der Bevölkerung in Zeiten der Pandemie ganz wichtig geworden“, erklärt Sabine Benczur-Juris, stellvertretende Geschäftsführerin der „Tut Gut!“ Gesundheitsvorsorge. Diesen Befund kennt man auch aus persönlicher Erfahrung. Die Studie bestätigt, dass in Niederösterreich besonders Wanderwege genutzt wurden, um sich während der Pandemie gesund zu halten. Dennoch meinte fast jeder dritte Befragte, dass er sich in der Pandemie weniger bewegt hat. Darin sieht Benczur-Juris den klaren Auftrag an „Tut Gut!“ Gemeinden weiter beim Ausbau und der Verbesserung der Wanderwege weiter zu unterstützen. Darüber hinaus sollen Gesundheitsinformationen gemeinsam mit den Kommunen besser an Bürger vermittelt werden.

Aus der Umfrage von „Tut Gut“ geht auch hervor, dass mehr als ein Fünftel der Befragten negative Einflüsse auf ihre mentale Gesundheit durch die Pandemie sehen. Knapp zwölf Prozent gab an, sich ungesünder zu ernähren. Daher startet „Tut Gut“ ab Sommer mit ihren Programmschwerpunkten zu den drei Top-Themen mentale Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) ergänzt: „Im zweiten Halbjahr 2021 setzen wir daher einen Mental-Schwerpunkt.“ So besucht die „Fito Fit – Tour“ das Industrie-, Most- und Waldviertel.

Den inneren Schweinehund bezwingen

Mehr Sport und gesündere Ernährung sind altbekannte Vorsätze, an denen viele häufig scheitern. Warum? Laut „Tut Gut“-Studie sind mangelnde Disziplin, Versuchungen durch Süßigkeiten und Gewichtsprobleme die zentralen Störfaktoren. Mit einem vielseitigen Programm unterstützt „Tut Gut“ Bürger unmittelbar, um den inneren Schweinehund zu bezwingen.

Wenngleich Home-Office für viele mehr Flexibilität, weniger Fahrkosten und Zeitersparnis bedeutet, fehlten der Mehrheit soziale Kontakte im Berufsalltag. Zudem stellte sich die Trennung von Familie, Freizeit und Beruf oftmals schwierig dar. Mit dem Programm „Gesunder Betrieb“ unterstützt „Tut Gut“ Unternehmen und ihre Mitarbeiter am Weg zu einer gesunden Arbeitswelt.

Mit Blick auf die wachsende Bedeutung von Lebensqualität und Achtsamkeit in der Bevölkerung betont Eichtinger: „Unser Ziel ist es, dass unsere Landsleute mehr Lebensjahre in Gesundheit verbringen können.“