Ab 1. Jänner bekommen NÖ Taxis einheitliche Kennzeichen

Mit Anfang des neuen Jahres müssen alle niederösterreichischen lizenzierten Taxiunternehmen ihre Fahrzeuge mit einem Kennzeichen mit der Endung „TX“ ausstatten. In Wien gibt es die einheitlichen Kennzeichen bei Taxis schon länger. In einer „gemeinsamen Kraftanstrengung“ gelang es der Abteilung Verkehrsrecht der Landesregierung, den Bezirksverwaltungsbehörden und der Landespolizeidirektion die Vereinheitlichung der Kennzeichenregelung für Taxis umzusetzen, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) in einer Aussendung.

Von der neuen Regelung sollen Unternehmen wie auch Kundinnen und Kunden profitieren. „Der Vorteil der Konsumentinnen und Konsumenten ist klar: Ich weiß, wenn ich mich in ein TX-Taxi setze, können keine Phantasiepreise berechnet werden“, sagt Schnabl. Er sieht die Kennzeichnung für Unternehmen positiv, weil „schwarze Schafe“, die sich nicht an die Wettbewerbsregeln halten, leichter ausfindig gemacht werden können.