Mock-Institut: Behauptete Summe nie erhalten .

Das Alois-Mock-Institut in St. Pölten hat am Donnerstag erklärt, die behauptete Summe von 108.934 Euro nie von Novomatic erhalten zu haben. Es handle sich um eine "bewusste Vermischung von konzerninternen Abrechnungen der Novomatic mit Inseratenzahlungen an das Alois-Mock-Institut", wurde in einer schriftlichen Stellungnahme betont.