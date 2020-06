Ganz Österreich schaut derzeit auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Mit Ilse Huber wacht eine St. Pöltner Juristin darüber, dass der Ablauf des brisanten Ausschusses ordnungsgemäß erfolgt. „Die Aufgabe hat mich interessiert, weil ich dadurch zu einer gewissen Innenansicht auf die Politik gelangen kann“, erklärt die ehemalige Vizepräsidentin des OGH.

Sobotka: „Habe sie bis jetzt als äußerst kompetent erlebt“

Spannend findet es die Juristin zudem, „einmal unsere Abgeordneten zum Nationalrat persönlich kennenzulernen.“ Diese seien die Fragesteller, bei ihnen liege die wesentliche Aufklärungsarbeit zur Frage der politischen Verantwortung rund um die Behauptungen im bekannten Ausschnitt aus dem Ibiza-Video.

Dass dies mit Hubers Hilfe gelingt, davon ist Nationalratspräsident und Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobotka überzeugt. Er sieht in der St. Pöltnerin eine „ausgewiesene Rechtsexpertin, die über umfassende Prozesserfahrung verfügt“.

Nicht zuletzt deshalb sei sie von den Mitgliedern der Präsidialkonferenz einstimmig als Verfahrensrichterin für den Ausschuss vorgeschlagen worden. Dieser sei ja kein Strafgericht, sondern ein politisches Instrument, so Sobotka, der Ilse Huber „bis jetzt als äußerst kompetent erlebt.“ Durch ihre ruhige, souveräne Art sowie ihr Fachwissen wirke sie auf eine „sachorientierte Befragungssituation“ hin.

„Die Aufgabe hat mich interessiert, weil ich dadurch zu einer Innenansicht auf die Politik gelangen kann.“ Ilse Huber

Ilse Huber blickt auf ein bewegtes Berufsleben zurück. Nach Matura am Gymnasium in St. Pölten, Jusstudium in Wien und Ausbildung zur Richterin startete sie ihre Laufbahn als Bezirksrichterin und war dann am Landesgericht in St. Pölten tätig. Daneben stand sie als Rechtsberaterin dem neu gegründeten Haus der Frau zur Verfügung.

Über das Oberlandesgericht Wien ging es an den Obersten Gerichtshof, wo die Mutter einer Tochter ab 1993 in Zivilrechtssachen im Einsatz war. 2012 wurde Ilse Huber Vizepräsidentin des OGH. „Die Vereinbarung von Beruf und Familie erforderte große Disziplin. Alles Persönliche musste etliche Jahre hintanstehen“, gesteht die seit 2015 pensionierte Richterin.

Von Ruhestand ist bei der heute 71-Jährigen aber keine Rede: Als Vortragende an der Donau-Uni Krems, in einem Gremium der Versicherungsmakler in der Wirtschaftskammer und nun auch im Ibiza-Ausschuss bringt die St. Pöltnerin nach wie vor ihre juristische Kompetenz ein.