Über 5.000 Einwohner Infofreiheitsgesetz: Nur diese 72 NÖ-Orte werden völlig transparent

Alle Fragezeichen verschwinden: 72 NÖ-Gemeinden müssen Informationen von allgemeinem Interesse künftig von sich aus veröffentlichen. Foto: Shutterstock

I n seiner vollen Form gilt das Informationsfreiheitsgesetz nur für Gemeinden, in denen mehr als 5.000 Menschen leben. In Niederösterreich sind das 72 der 573 Orte. Wer wissen will, ob seine Heimatgemeinde dazuzählt, bekommt hier den Überblick.