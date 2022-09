Über-80-Jährige sollen breiteres Freizeit-Angebot bekommen

Werbung

In Reichenau an der Rax schreiben einander Volksschulkinder und alte Menschen regelmäßig Briefe. Darin tauschen sie sich über die Schule, Erlebnisse in der Vergangenheit oder andere Themen aus. Entstanden sind die Brieffreundschaften, die in einigen Fällen auch zu persönlichen Treffen führten, durch das Projekt "Post für dich".

Gerontologe Franz Kolland von der Karl-Landsteiner-Privat-Uni sieht das als eines von fünf Vorbild-Projekten für Hochaltrige. Unter dem Begriff versteht man Menschen, die mit über 80 Jahren die mittlere Lebenserwartung überschritten haben.

Die meisten Hochaltrigen leben in Langau, Mitterbach und Krumau am Kamp

Die meisten Über-80-Jährigen leben in Niederösterreich im Wald-, Most- und dem südlichen Industrieviertel. Spitzenreiter sind die Gemeinden Langau (Bezirk Horn), Mitterbach am Erlaufsee (Lilienfeld) und Krumau am Kamp (Krems Land). Aber auch in allen anderen Teilen des Landes gibt es immer mehr hochaltrige Menschen. Bis 2035 sollen Prognosen zufolge in Niederösterreich 35.000 Menschen mehr leben, die über 80 Jahre alt sind.

Alt-Werden ist nur selten genetisch bedingt

Kolland appelliert deshalb, ein breiteres Freizeit- und Bildungsangebot für diese Personen zu schaffen. Denn die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, dass das Erreichen eines hohen Alters nur in wenigen Fällen genetisch bedingt ist. "Man kann das Leben durchaus so gestalten, dass man alt wird", sagt der Wissenschafter.

Dass Gemeinden und Vereine dazu motiviert werden, eigene Projekte für Über-80-Jährige ins Leben zu rufen, will das Land ab sofort gute Ideen vor den Vorhang holen. In den nächsten Monaten soll es dazu auch einen Wettbewerb geben, kündigte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) an. Außerdem werde zur Initiierung derartiger Projekte ein Leitfaden gestaltet.

Kolland nennt neben "Post für dich" vier weitere gelungene Projekte. Lobend hebt er den "Nachmittag für Menschen, bei denen Vergesslichkeit ein Problem ist" in Arbesbach (Bezirk Zwettl) hervor. Dass dort neben Gedächtnistraining auch gemeinsam gekocht und Rezepte ausgetauscht werden, ist eine gute Idee, sagt der Wissenschaftler. Ebenfalls gelungen findet er den Tauschkasten in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten), den alte Menschen betreiben und damit ihr soziales Netzwerk stärken. Erfolgsversprechend findet er auch das Projekt "Lebende Bücher". In der Stadtbücherei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) berichten alte Menschen aus ihrem Leben. In Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) existiert außerdem ein Projekt zur besseren nachbarschaftlichen Vernetzung. Gelungen findet Kolland auch die „Tratschbankerl“ für eine bessere Kommunikation unter den Menschen, die es mittlerweile in über 100 Gemeinden in Niederösterreich gibt.

Warum Menschen in manchen Gemeinden besonders alt werden, wird zurzeit erforscht

Noch keine eindeutige Antwort hat die Wissenschaft auf die Frage, warum in einigen Gemeinden überdurchschnittliche viele alte Menschen leben. Alleine durch die Demographie und Zu- bzw. Abwanderung sei das nicht erklärbar, sagt Kolland. Mit seinem Team ist er gerade dabei, die Gründe dafür zu erforschen. International betrachtet, gelten übrigens Japan und Sardinien als "Oasen der Langlebigkeit".