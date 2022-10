Bundespräsidentenwahl: So lange haben die Wahllokale in NÖ geöffnet

Werbung

Wenn am Sonntag der Bundespräsident neu gewählt wird, werden rund 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu den Urnen gerufen.

Ihre Stimmen können die Landsleute in 2628 Wahlsprengel in 573 Gemeinden, 20 Bezirken und 4 Magistraten abgeben.

Die ersten Wahllokale sperren schon um 6 Uhr auf. So früh kann man in der Gemeinde Euratsfeld im Bezirk Amstetten und in Wiener Neustadt wählen gehen. In der Regel sind die Wahllokale dann ab 7 Uhr geöffnet. Die meisten schließen zwischen 12 und 16 Uhr.

Ein bisschen länger haben die Wählerinnen und Wähler in Rohrendorf im Bezirk Krems und in Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten Zeit. Dort können sie bis 17 Uhr ihre Stimme abgeben.

Eine Übersicht über alle Wahllokale samt Öffnungszeiten gibt es hier:

Bundespräsidentenwahl2022-ÖffnungszeitenWahllokaleNÖ.xls