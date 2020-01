Alfred Riedl wird ab 2021 nicht mehr an der Spitze des NÖ Gemeindebundes stehen. Das verkündete er heute beim Neujahrsempfang. "Ich bin dann fast 70, es ist an der Zeit", erklärt der Grafenwörther Bürgermeister diesen Schritt im NÖN-Gespräch. Er sehe es als seine Verantwortung an, rechtzeitig für eine geeignete Nachfolge zu sorgen.

Die sieht der Gemeindebund-Vorstand in Johannes Pressl. Lange wurde spekuliert, dass Gerhard Karner die Nachfolge Riedls antreten soll. Vorgeschlagen wurde vom Vorstand mit Pressl nun aber der Bürgermeister von Ardagger (Bezirk Amstetten). Er wird bei der Landestagung 2021 zur Wahl stehen. "Die Übergabe bereiten wir jetzt schön langsam vor", kündigt Riedl an.

Noch ist Riedl, wie er selbst betont, aber im Amt. Und für die verbleibende Zeit hat er sich ein klares Ziel gesetzt: "Ich wünsche mir das beste Gemeinderatswahl-Ergebnis, das wir je hatten. Und dass die Gemeinden mit Unterstützung des Bundes ihre Aufgaben erfüllen können."

Ganz zurückziehen will sich der Grafenwörther aus dem Gemeindebund aber auch nach 2021 nicht: "Ich bleibe weiterhin Präsident des österreichischen Gemeindebundes", stellt er klar.