Von einem „traurigen Rekord“ und einer „besorgniserregenden Entwicklung“ spricht die Statistik Austria: Seit dem Jahr 1978 sind nicht mehr so viele Menschen in Österreich gestorben wie in der Woche von 16. bis 22. November (KW 47).

Auch im fünfwöchigen Zeitraum der 43. bis 47. Kalenderwoche liegen die Sterbezahlen des Jahres 2020 in allen Bundesländern deutlich über dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019.

Niederösterreich liegt mit plus 28 Prozent (2.047 Verstorbene) etwas niedriger als der Bundesdurchschnitt. Die Rede ist von Übersterblichkeit, zu der vermutlich auch die zweite Corona-Welle wesentlich beigetragen hat.

Zweite Welle traf vulnerabelste Gruppe

Österreich gelingt es in der zweiten Welle nicht so gut wie im Frühling, die vulnerabelste Gruppe zu schützen: die Alten und Pflegebedürftigen. In NÖ stammen 33 Prozent der insgesamt 272 Covid-19-Verstorbenen (bis 12. November) aus NÖ-Pflege- und Altersheimen. In den Heimen starben 81 der insgesamt 89 Corona-Toten (91 Prozent) seit Oktober. Das zeigt eine parlamentarische Anfrage der NEOS im Nationalrat.

Die Übersterblichkeit könne darin begründet sein, dass „eklatant mehr Menschen an Covid-19 sterben als im Zuge einer normalen Grippewelle“, sagt Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur. Es sei jedenfalls nicht so, dass die Übersterblichkeit darauf zurückzuführen ist, dass die NÖ-Kliniken Leistungen für Akut- und Notfälle, die nicht Corona-induziert sind, heruntergefahren haben. All diese Programme laufen, das sei auch während des ersten Lockdowns so gewesen, so Jany.

Erste Antworten auf die Frage, warum auch ohne Einberechnung der Covid-Toten die Zahl der Sterbefälle seit dem ersten Lockdown teilweise deutlich über dem langjährigen Schnitt liegt, liefert eine Studie der Austrian Health Academy.

Sie macht zwei Hauptfaktoren für die höhere Sterblichkeit auch ohne Covid-19 aus: Einerseits die höhere Auslastung der Intensivstationen, die auch eine höhere Sterblichkeit abseits der Corona-Notfälle bedingt – zehn Prozent mehr Auslastung bedeuten eine um 3,5 Prozent höhere Sterblichkeit, rechnen die Studienautoren im „Standard“ vor. Andererseits gehen viele Menschen aus Angst vor Ansteckung gar nicht oder zu spät zum Arzt.

Das alles führt dazu, dass Österreich jedenfalls nicht mehr besser durch die Corona-Pandemie kommt als andere Staaten. Im Gegenteil: Laut der Plattform „Our World in Data“ verzeichnete man hierzulande 11 Covid-Tote pro Tag und einer Million Einwohner, in Schweden fünf und in Deutschland vier.