Letztes Ankunftszentrum für Geflüchtete stellt Betrieb ein

Werbung

Die Ankunftszentren in Wiener Neustadt, St. Pölten und Schwechat waren für viele Menschen, die aus der Ukraine flohen, der erste Zufluchtsort in Niederösterreich. An den vier Standorten wurden sie registriert, bekamen Essen, Hilfe von Dolmetschern und ein Dach über den Kopf - bis sie an eine längerfristige Unterkunft vermittelt werden konnten. Ende August ist das Geschichte. Mit dem Ankunftszentrum in der Arena Nova in Wiener Neustadt stellt das letzte den Betrieb ein.

"Der Grund dafür sind die stark rückläufigen Zahlen der Ankommenden", sagt Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Die Menschen, die jetzt noch aus der Ukraine nach Niederösterreich kommen, sollen sich ihm zufolge bei der Polizei, dem Roten Kreuz oder anderen Rettungsorganisationen melden.

Für die Zeit, in der viele Menschen auf einmal nach Niederösterreich kamen, hat sich die Organisation über die Ankunftszentren aber bewährt, sagt Waldhäusl: "Es war eine vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz NÖ, das die Zentren betrieben hat."

12.000 Ukrainerinnen und Ukrainerin in Grundversorgung aufgenommen

Insgesamt sind mittlerweile 14.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Niederösterreich angekommen. 12.000 wurden in die Grundversorgung aufgenommen. Der Großteil von ihnen ist, laut Waldhäusl, in Quartieren von Privatpersonen untergebracht.