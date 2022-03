Zwölf Sattelschlepper voll mit Spenden & rund 5.000 Wohnplätze

Berge an Hygieneartikeln, Mineralwasser und Decken machten sich auf die Reise von NÖ in Richtung Ukraine. Die Hilfsgüter, die von Privatpersonen, Vereinen und Firmen gesammelt wurden, wurden mit zwölf Sattelschleppern in die Republik Moldau, nach Rumänien und in die Slowakei gebracht.

„In Rumänien haben wir die Hilfsgüter in ein Verteilerzentrum gebracht. Dort sind sie übernommen und weiter in die Ukraine gebracht worden“, erzählt Bernhard Heinreichsberger, JVP-Vorsitzender und Vizepräsident des Zivilschutzverbandes, der alle Transporte begleitete. Er berichtet von eisigen Temperaturen, leeren Tankstellen und ratlosen Gesichtern von Flüchtlingen im Osten Europas.

Gelagert werden die Spenden im Feuerwehrzentrum in Tulln. Wie die Logistik dort funktioniert, sagen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bei einem Lokalaugenschein an. „In der Krise heißt es Kräfte bündeln“, betonte Mikl-Leitner. Wie NÖ die Menschen in der Ukraine unterstützen kann, werde bei regelmäßigen Hilfsgipfeln besprochen.

In einem nächsten Schritt braucht es vor allem Unterkünfte, meinte Mikl-Leitner. Bisher sind rund 1.000 Menschen aus der Ukraine in NÖ angekommen. 5.000 Privatpersonen haben über die Plattform „NÖ hilft“ Quartiere für Geflüchtete angeboten. Welche für die jeweiligen Personen geeignet sind, wird in Ankunftszentren entschieden. In Betrieb ist zurzeit jenes in Wiener Neustadt. Weitere sollen demnächst eröffnet werden.

Der Landesfeuerwehr- und der Zivilschutzverband planen zudem bereits weitere Transporte und evaluieren, welche Spenden noch benötigt werden. Die Landesgesundheitsagentur stellte außerdem medizinische Gerätschaften bereit. Die sollen, wie Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) erklärte, nach Kiew gebracht werden.

Es sei „überwältigend, mit welch großer Hilfsbereitschaft die Österreicher, und heute hier im Speziellen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, den Menschen in der Ukraine helfen“, meinte der Bundeskanzler beim Besuch in Tulln.