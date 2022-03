Vereinzelt geflüchtete Kinder in NÖ Bildungseinrichtungen

Den Kindergärten wurde ein umfassendes Informationsblatt mit konkreten Fragestellungen und Impulsen für mögliche altersgerechte Antworten zum Geschehen in der Ukraine gesendet. Mitarbeiter aus dem Fachteam für Flucht und Migration stehen außerdem für Anliegen zur Verfügung, wurde in einer Aussendung betont.

Im organisatorischen Bereich gebe es konkrete Lösungen, um Kinder aus der Ukraine im Kindergarten zu integrieren. "Wir sind in Niederösterreich in den Kindergärten gut mit interkulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgestellt. Diese stehen auch den Eltern, aber großteils direkt den Kindern in den Einrichtungen zur Verfügung. 27 Mitarbeiter sprechen ukrainischverwandte Sprachen und stehen für die Unterstützung der geflüchteten Kinder vor Ort im Kindergarten bereit. Über die App Kidsfox kann mit den Eltern in Ukrainisch kommuniziert werden. Zudem gibt es auch ein Videodolmetschangebot, das in Ukrainisch aufgestockt wird", sagte Teschl-Hofmeister.

Im Schulbereich bietet die Bildungsdirektion die Hotline für alle organisatorischen und pädagogischen Angelegenheiten an. In der Schulpsychologie können Beratungen nunmehr auch auf Russisch oder Ukrainisch erfolgen. Darüber hinaus werden alle relevanten Unterlagen und Hilfestellungen des Landes und des Bundes auf der Homepage der Bildungsdirektion abgebildet.

Flüchtlingskinder sollen in erster Linie in den normalen Unterricht integriert werden, um "Normalität und Geborgenheit" zu erfahren. Beratungslehrerinnen und -lehrer werden eingesetzt. "Wir ersuchen auch die Gemeinden, dass sie der Bildungsdirektion jene geflüchteten Frauen melden, die eventuell in ihrer Heimat pädagogisch tätig waren. Sie können dann auch in den Schulen zur Unterstützung eingesetzt werden", hob Bildungsdirektor Johann Heuras hervor.