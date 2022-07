Ukrainische Jungpolitikerin dankte JVP Niederösterreich

Werbung

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine unterstützen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Menschen im Krisengebiet mit unterschiedlichen Hilfsaktionen. Die Initiative der niederösterreichischen Jungen Volkspartei gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen aus dem Land hat bereits wenige Tage nach Beginn des Konflikts Hygieneartikel und andere Hilfsgüter in die Krisenregion geschickt.

Nun war Iryna Shatokhina, Generalsekretärin der ukrainischen Jugendpartei „Solidarna Molod“ zu Besuch in Niederösterreich. „Die Schilderungen unserer ukrainischen Kollegin führen einmal mehr deutlich vor Augen, wie fürchterlich dieser Krieg in unserer Nachbarschaft ist. Dieser Konflikt muss so schnell wie möglich enden“, heißt es von JVP-Landesobmann Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger.

Dank für Solidarität

Shatokhina wollte mit ihrem Besuch vor allem ihren Dank für das Engagement und die Solidarität in den vergangenen Monaten ausdrücken. „Mit der Hilfsaktion vor Ort, aber auch der Hilfsbereitschaft für die geflüchteten Menschen in Österreich, konnten wir wesentliche humanitäre Hilfe leisten“, sagt Landesobmann Heinreichsberger abschließend.