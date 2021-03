NÖN: Wie beurteilen Sie dieEinführung eines „grünen Passes“?

Ulrike Guérot: Wir leben in einem Rechtssystem, in dem gilt „in dubio pro reo“ - im Zweifel für den Angeklagten. Wenn der Staat meint, dass jeder, der nicht geimpft ist, ein potenzieller Gefährder ist, dann müsste in einer Logik von „im Zweifel für den Angeklagten“ der Staat nachweisen, dass ich ein Gefährder bin, wenn ich nicht geimpft bin. Wenn wir das nicht machen, dann machen wir eine Beweisumkehrpflicht. Der Staat nimmt einfach an - auf der Grundlage von welchen Daten eigentlich? -, dass ich Gefährder bin, wenn ich nicht geimpft bin.

Eine Pandemie ist ein Ausnahmezustand. Ist es da nicht gerechtfertigt, dass Regierungen sehrrestriktive Maßnahmen ergreifen?

Guérot: Selbstverständlich hat der Staat die Aufgabe, das Fallzahlengeschehen einzudämmen und eine Verpflichtung zur Herstellung der Volksgesundheit. Er darf Bürger einschränken, um Fallzahlen zu reduzieren, und sagen: Zieht euch die Maske auf, haltet Abstand, geht nicht ins Kino. Aber der Staat darf einzelne Bürger auf Basis des Arguments, dass man andere schützen muss, nicht indirekt oder konkret schädigen, Existenzen vernichten, Depression befördern, Suizide und Frauenmorde indirekt hervorrufen. Der Staat kann nicht entscheiden, dass er Corona-Patienten buchstäblich um jeden Preis schützt und dafür in Kauf nimmt, dass andere Bürger konkret dafür geschädigt werden. Zwischen Einschränkung und Schädigung liegt die demokratische Scheide- linie.

Was wäre grundrechtsverträg-lich?

Guérot: Sicherlich keine Grenzschließungen. Seit letztem April können die Chinesen mit Spucke testen, einmal gespuckt, Corona positiv, dann kommt keiner in ein Altersheim oder Krankenhaus rein. Ich bin dafür, dass wir mit viel einfacheren Maßnahmen agieren als mit diesem Riesenrad von Geldern für Pharmaindustrie, Impfstoffe und Fluglinien-Rettungen, und was wir da alles verhandeln.