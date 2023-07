2023 sollen Eigenheim-Sanierungen in NÖ ein Rekord-Hoch erreichen

Der Boden ist rar und das Bauen teuer: In Zeiten, in denen Neubauten zum Luxus werden, werden Sanierungen von alten Gebäuden immer wichtiger. In Niederösterreich geht der Trends bereits in Richtung Sanierung. Das zeigen zumindest die neuesten Zahlen, die Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) veröffentlicht hat. „Alleine im ersten Halbjahr 2023 wurden mit über 3.000 bewilligten Eigenheimsanierungen insgesamt bereits drei Viertel des Vorjahresniveaus erreicht“, erklärt sie. Im Gesamtjahr 2022 wurden 4.000 Anträge bewilligt. Im Jahr 2023 erwartet die Landesrätin einen neuen Rekord an bewilligten Sanierungen.

Vom Land gibt es im Bereich der Sanierung einen nicht rückzahlbaren Einmalzuschüsse von 10 Prozent des Sanierungswertes. „Also quasi bares Geld“, meint Teschl-Hofmeister. Die werde bei Sanierungen mit und ohne Energieausweis sehr gut angenommen. Außerdem gebe es Förderungen, die Menschen unterstützen, die eine thermisch-energetische Gesamtsanierung vornehmen oder Einzelmaßnahmen im Bereich der Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit setzen.

„Gerade auch für kleinere Sanierungsprojekte bietet die NÖ Wohnbauförderung attraktive Modelle. Bei Einzelmaßnahmen, wie beispielweise die energietechnische Attraktivierung des Eigenheims mit einer Photovoltaikanlage bietet sich das Beantragen der NÖ Eigenheimförderung ohne Energieausweis an“, meint Teschl-Hofmeister. Dabei kann man zwischen einem 10-prozentigen einmaligen Zuschuss der förderbaren Sanierungskosten oder einem 3-prozentigen jährlichen Zuschuss der förderbaren Sanierungskosten zur Unterstützung der Rückzahlung eines Bankdarlehens über die Dauer von zehn Jahren wählen.

Mehr Informationen unter: www.noe-wohnbau.at und bei der NÖ-Wohnbau-Hotline: 02742/22133 (Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 – 14 Uhr)