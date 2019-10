Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) steckt mitten in den Sondierungsgesprächen und wägt mit den Parteichefinnen und -chefs die möglichen Koalitionsvarianten ab. Eine klare Richtung zeichnet sich dabei noch nicht ab. So sagt etwa Grünen-Bundessprecher Werner Kogler: "Die Unterschiede sind enorm”. Man solle aber nicht nur die Risiken sehen, sondern auch die Chancen.

NÖN-Leser haben gevotet

Vonseiten der FPÖ hieß es zwar nach den Nationalratswahlen, dass man in Opposition gehen würde. FPÖ-Chef Norbert Hofer verlautbarte aber nun, dass er sich für eine mögliche Koalition zwischen Grünen und ÖVP nicht den "türkisen Peter" zuschieben lassen wolle. Eine türkis-blaue Zukunft ist wohl noch nicht ganz abgehakt.

So sehen das auch die NÖN-Leser, die dieses Mal bei der Umfrage "

Welche Koalitionsvariante ist am wahrscheinlichsten?" abgestimmt haben. 41,3 Prozent tippen hier auf Türkis-Blau und 37,1 Prozent auf Türkis-Grün. Immerhin 12 Prozent der Leserinnen und Leser, die abgestimmt haben, vermuten eine Koalition von Türkis-Grün-Neos. Nur 9,6 Prozent glauben an ein Revival von Türkis-Rot.

Wer am Ende wirklich Beteiligung an der Regierung erlangt, wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.