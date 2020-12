Statt an einem Tisch im Amtssaal werden Beschlüsse über den Ankauf von Grundstücken oder die Vergabe von Förderungen seit einigen Monaten per Videokonferenz oder E-Mail gefasst. Der Landtag schaffte im April die Möglichkeit der Online-Abhaltung von Gemeinderatssitzungen sowie der Beschlussfassung auf dem Umlaufweg, also per E-Mail. Die Mandatare bekommen die Unterlagen zugesandt. Nach einer gewissen Frist müssen sie schriftlich ihre Stimme abgeben. So sollte sichergestellt werden, dass Gemeinden auch in Krisenzeiten, in denen physische Zusammenkünfte eingeschränkt sind, ihrer Arbeit nachgehen können.

Befristet ist diese Ausnahmeregel bis Ende des Jahres. Eine Verlängerung des Gesetzes ist jedoch bereits in Arbeit. Geplant ist sie bis Ende Juni. Aus Sicht des Gemeindebundes sollte die Covid-Ausnahmeregelung noch länger gelten.

Nur positiv aufgefasst werden die neuen Möglichkeiten für den Gemeinderat aber nicht. Vor allem viele Oppositionsparteien würden die Umlaufbeschlüsse lieber heute als morgen loswerden. Das zeigten viele Beispiele aus NÖ-Gemeinden in den vergangenen Wochen: „Die Demokratie wird außer Kraft gesetzt“, kritisierte etwa die Opposition in Litschau (Bezirk Gmünd). In Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) beklagten die NEOS, dass bei Beschlüssen per E-Mail keine Diskussionen möglich sind.

Budget-Beschluss per E-Mail ist nicht erlaubt

Kritik gibt es auch daran, dass die Öffentlichkeit, die normalerweise jede Sitzung verfolgen kann, durch die neuen Möglichkeiten ausgeschlossen werde. Geregelt ist nur, dass die Beschlüsse auf der Amtstafel oder Gemeinde-Website bekannt gemacht werden müssen.

Anders ist das, wenn es um das Budget geht: Beim Beschluss der Gemeinde-Haushaltsvoranschlag oder des Rechnungsabschlusses darf die Öffentlichkeit laut Bundes-Verfassungsgesetz nicht ausgeschlossen werden. „Die Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2019 im Rahmen eines Umlaufes ist somit nicht zulässig. Gleiches gilt für den Beschluss eines Voranschlags“, heißt es vom Gemeindebund. Per Videokonferenz können diese Beschlüsse aber sehr wohl gefällt werden – wenn die Sitzung live übertragen wird.