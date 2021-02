Novelle der NÖ-Bauordnung vor Fertigstellung .

Die seit Längerem geplante Novelle der niederösterreichischen Bauordnung steht vor der Fertigstellung. Wie SPÖ-Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl am Dienstag mitteilte, soll es in der Landtagssitzung am 18. März zur Umsetzung kommen.