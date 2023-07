Causa Sonnenweiher: Greenpeace fordert Antworten vom Land NÖ ein

Greenpeace beantragte heute beim Amt der NÖ Landesregierung die Herausgabe aller Gutachten in der Causa Sonnenweiher - auf Basis des Umweltinformationsgesetzes. Konkret geht es der Umweltschutzorganisation um jene Gutachten, die den Bau des Projekts in Grafenwörth überhaupt erst ermöglicht haben.

Im Wesentlichen geht es im Antrag um drei große Fragen, auf die Greenpeace „rasche und transparente Antworten“ fordert: Auf welcher Basis wurden die Umwidmungen vom Land überhaupt genehmigt? Warum wurden für die Errichtung der Siedlung bestehende Siedlungsgrenzen verschoben? Und welche Grundstücke kaufte der Bauherr - die gemeinnützige WET-Gruppe, die im Teilbesitz des Landes steht - in den Jahren 2017 bis 2023 an?

„Mega-Bauprojekte, wie das ‘Mini-Dubai’ in Grafenwörth, befeuern die Bodenzerstörung und damit auch die Klimakrise. Es werden nicht nur kostbare Grün- und Ackerflächen zubetoniert, auch die Zersiedelung wird vorangetrieben. Öffentlichen Verkehr gibt es so gut wie gar nicht. Weder die Menschen im Ort noch das Klima haben was davon”, sagt Greenpeace-Bodenschutz-Expertin Olivia Herzog. Das Land Niederösterreich schreibe die Raumordnungsgesetze und müsse Projekte etwa hinsichtlich Bodenverbrauch, Klimawandelanpassung und Wassermanagement prüfen. Herzog: „Es ist schleierhaft, wie ein Projekt, dass aus raumplanerischer und ökologischer Sicht aus dem letzten Jahrhundert stammt, einfach durchgewunken wurde.”

Gemeindeaufsicht prüft bereits

Das Projekt „Sonnenweiher Grafenwörth“ mit mehr als 200 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sowie kleinen Seehäusern entsteht derzeit rund um einen etwa 36.000 Quadratmeter großen Foliensee. Riedl soll laut Medienberichten durch den Verkauf von Grundstücken für das Projekt mehr als eine Million Euro verdient haben. Die Vorgänge rund um die Umwidmung der Grundstücke im Grafenwörther Gemeinderat werden bereits von der Gemeindeaufsicht geprüft.