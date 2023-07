Gemeindebund-Chef Riedl steht wegen „Mini-Dubai“ erneut in der Kritik

Wirbel gibt es erneut um das Projekt „Sonnenweiher Grafenwörth“. In der Gemeinde im Bezirk Tulln werden bis Ende 2024 an einem 36.000 Quadratmeter großen Foliensee 200 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern errichtet. Schon 2021 übten die NEOS Kritik daran, dass der Grafenwörther ÖVP-Bürgermeister und Chef des österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, am Verkauf von Grundstücken zur Realisierung des Mega-Projektes bis zu 500.000 Euro verdient habe. Damals stand der Vorwurf im Zusammenhang mit der Debatte darüber, ob die Flächenwidmung in der Kompetenz der Gemeinden bleiben solle. Nun kocht die Diskussion wieder auf.

Die NEOS erklären das mit neu bekannt gewordenen Details, über die die „Wiener Zeitung“ und die „ZIB2“ berichteten: Der Bau des Projekts „Sonnenweiher“ soll durch die Umwidmung und den Verkauf von Grundstücken sowie eine im Gemeinderat verabschiedete Verschiebung von Gemeindegrenzen ermöglicht worden sein. Außerdem gebe es ein Gutachten des Landes, das den Bau ermöglicht habe. Der Beschluss der Umwidmung sowie der Grenzverschiebung ist im Gemeinderat, in dem die ÖVP die Absolute Mehrheit hält, unter dem Vorsitz des Bürgermeisters einstimmig erfolgt.

Die Häuser an dem Foliensee solllen ein Vorzeigeprojekt werden. Der Grafenwörther Bürgermeister Alfred Riedl steht deshalb jedoch in der Kritik. Foto: VI-Engineers, Squarebytes

Die Chronologie der Grundstücks-Deals und die Umwidmung in Bauland „legen nahe, dass es hier einen konkreten Plan gegeben hat“, meint NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Sie wirft Riedl vor, „sein Insiderwissen und seine Kompetenzen als Bürgermeister zu missbrauchen, um daraus Profit in Millionenhöhe zu schlagen“. "Besonders pikant" sei die Tatsache, dass Riedl im Aufsichtsrat der Niederösterreichischen Versicherung sitze. Das Unternehmen ist mit 74 Prozent Mehrheitseigentümer des Bauträgers VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. „Diesen Vorwurf will ich nicht im Raum stehen lassen. Ich bin seit Jahrzehnten im Aufsichtsrat der NV und in keiner Aufsichtsratssitzung wurde das Projekt Sonnenweiher im Vorfeld der Projektentwicklung thematisiert. Im Übrigen hat die NV erst vor kurzem die Mehrheit am genannten Bauträger erworben“, entgegnet Riedl. NEOS und Grüne fordern hingegen Konsequenzen.

NEOS fordern Riedls Rücktritt

Die Pinken verlangen den Rücktritt Alfred Riedls und das Aktiv-Werden der Gemeindeaufsicht. Gleichzeitig wollen die NEOS wissen, auf welches Gutachten sich das Land gestützt habe. Dazu bringen sie in der Landtagssitzung am morgigen Donnerstag eine parlamentarische Anfrage an die für die ÖVP-Gemeinden zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein. „Dieses umstrittene Gutachten, das grünes Licht für das 'Mini-Dubai' auf fruchtbaren Ackerflächen gegeben hat, muss jetzt öffentlich werden", fordert Collini. Durch die Anfrage wollen die Pinken erfahren, wer das Gutachten, das sie als „Gefälligkeitsgutachten für Riedl“ bezeichnen, in Auftrag gegeben habe, was darin beurteilt wurde und wie viel das gekostet hat.

Grünen-Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer erklärte in der ZIB2 außerdem, dass Riedl bei dem Beschluss der Grenzverschiebung wegen Befangenheit den Sitzungssaal hätte verlassen müssen. „Aus meiner Sicht ist der Beschluss null und nichtig und die Behörde hat da rasch zu reagieren."

Riedl betont, dass alles rechtmäßig abgelaufen sei

Riedl weist alle Vorwürfe zurück. Auf NÖN-Nachfrage heißt es, dass zwei Grundstücke, auf denen das Projekt „Sonnenweiher“ errichtet wird, bereits im Familien-Besitz gewesen seien, zwei weitere habe Riedl 2017 ersteigert, „um Spekulationen zu verhindern“. Eigentlich hätte die Gemeinde die Grundstücke kaufen wollen, die Summe sei jedoch zu hoch gewesen. „Im Zuge der Projektidee wurden mehrere Varianten auf Herz und Nieren durch den Raumplaner geprüft und am Ende standen zwei Optionen zur Auswahl. Alle neun Grundstückseigentümer waren in der nun im Bau befindlichen Variante bereit, zu den gleichen Konditionen zu verkaufen“, antwortet der Gemeindebund-Präsident in einem schriftlichen Statement.

Die Vorwürfe zur Verschiebung der Gemeindegrenzen versteht er nicht. „Die Verschiebung der Katastralgrenzen diente einzig und allein der geordneten Siedlungsentwicklung. Für allfällige Verfahren im Zuge der Projektentwicklung wäre eine durch Bauflächen verlaufende KG-Grenze nachteilig und sinnlos bürokratisch gewesen. Es handelte sich dabei lediglich um eine Verwaltungsvereinfachung und eine Klarstellung innerhalb des Gemeindegebietes Grafenwörth.“ Diese sei einstimmig erfolgt. Eine Befangenheit erkennet Riedl nicht, „da es sich um einen generellen Rechtsakt handelt, der lediglich eine Verwaltungsvereinfachung zum Ziel hatte.“