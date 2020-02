Sprachkenntnisse als Voraussetzung für Integration am Arbeitsmarkt und geringere Zuschläge für Mehrkindfamilien: Den beiden wesentlichen Elementen der Sozialhilfe bleibt NÖ treu – wenn auch in entschärfter Form. In seiner jüngsten Sitzung reparierte der Landtag – ohne die Stimmen der Grünen und NEOS – das Ausführungsgesetz der „Sozialhilfe neu“. Bezogen wird diese aktuell von 15.000 bis 16.000 Niederösterreichern.

Notwendig geworden war die Anpassung nach der Kritik des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) an dem Grundsatzgesetz des Bundes, das das Land bereits im Juni beschlossen hatte. Der VfGH erklärte die Knüpfung der Leistung an den Nachweis von Sprachkenntnissen sowie die Staffelung für Kinder für verfassungswidrig.

Um dem ersten Einwand Rechnung zu tragen, müssen Bezieher nun nur noch nachweisen, dass sie Sprachkurse besucht haben. Das zuerst vorgeschriebene Niveau an Deutsch oder Englisch-Kenntnissen wird nicht mehr verlangt. Dass Sprachkenntnisse für die Integration am Arbeitsmarkt aber unerlässlich seien, betonten sowohl ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger als auch FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer.

Kritisiert wurde vom VfGH auch die gestaffelte Höhe der Kindersätze, die für Familien mit mehr als drei Kindern geringe Leistungen vorgesehen hatte. Während für das erste Kind ein Satz von 25 Prozent und für das zweite Kind einer von 15 Prozent der Ausgleichszulage (917,35 Euro) vorgesehen war, sollte es ab dem dritten Kind nur 5 Prozent geben. An der Staffelung hält das Land fest. Sie ist nun aber flacher. Vorgesehen sind ab dem dritten Kind 15 Prozent, dann 12,5, ab dem fünften gibt es pro Kind 12 Prozent.

Die Sozialdemokraten sind damit nicht einverstanden. Abgeordnete Elvira Schmidt betonte, dass jedes Kind gleich viel wert sei. Vorgeschlagen wurde von der SPÖ ein einheitlicher Richtsatz von 23 Prozent. Der Änderungsantrag wurde aber abgelehnt. Die SPÖ stimmte daher gegen die geänderten Richtsätze, sprach sich aber für die übrigen Adaptierungen aus.

Fehlende Vorlaufzeit sorgte für Ärger

Kritik gab es von SPÖ und NEOS neben den Inhalten auch an fehlender Vorlaufzeit. Die ÖVP wolle das „Gesetz durchpeitschen“. ÖVP-Sozialsprecher Anton Erber konterte: Die Reparatur sei kein Schnellschuss gewesen. Einer Prüfung durch den VfGH werde die neue Version standhalten, ist er überzeugt.

Gültig sind die Änderungen rückwirkend mit 1. Jänner. Seither ist das Gesetz in Kraft. Durch die Adaptierungen müsse das Land für die Sozialhilfe pro Jahr nun rund eine Million Euro mehr bezahlen.