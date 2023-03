Nach NÖ-Wahl: Offener Brief des Naturschutzbundes

Werbung

Der Naturschutzbund Niederösterreich hat sich in einem Offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) „äußerst überrascht und irritiert“ gezeigt, dass im ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommen „keine einzige Maßnahme zu finden“ sei, die den größten aktuellen Bedrohungen, der Biodiversitäts- und der Klimakrise, entgegenwirke. „Es geht nicht ohne Klima- und Biodiversitätsschutzmaßnahmen“, wurde in dem Schreiben festgehalten.

„Heute“ seien Maßnahmen erforderlich, wolle man dem nicht nur in Niederösterreich schon stark spürbaren Klimawandel (man denke an die sehr trockenen Böden, die ausgetrockneten Bäche, den niedrigen Grundwasserstand) und dem von der Wissenschaft und Forschung vorausgesagten Kollaps entgegentreten. Die Warnungen des Weltklimarates (IPCC) und die Befunde zum Biodiversitätsverlust könnten nicht eindeutiger sein, so der Naturschutzbund.

Es werde zwar erkannt, dass Niederösterreich „als flächenmäßig größtes Bundesland im Umweltschutz viel bewirken kann“, aber ist es „sich seiner Verantwortung“ tatsächlich bewusst, wie es im Übereinkommen zu lesen ist? Unter den bis 2028 geplanten Maßnahmen finde sich keine einzige, die die Erhaltung der Natur im Fokus habe (der Begriff „Natur“ kommt im Übereinkommen nicht vor). Begriffe wie „Schonung der Ressourcen“ oder „Erhaltung intakter Lebensräume“ würden zwar in einleitenden Statements genannt, nach konkreten Maßnahmen suche man allerdings vergeblich.

Viel mehr, so der Naturschutzbund weiter, stoße man auf Maßnahmen, „die die Klima- und Biodiversitätskrise weiter befeuern werden“. So soll die höherrangige Infrastruktur (Straßen) weiter ausgebaut werden, es soll keine Lkw-Maut auf Bundes, Landes- und Gemeindestraßen eingehoben werden, der Individualverkehr soll gefördert werden. Der Einsatz bedenklicher Agrochemie im Pflanzenbau werde als unabkömmlich gesehen, wenn man „genussfähige, heimische“ Lebensmittel produzieren wolle usw.

Der Naturschutzbund fordere, „den Schutz der Biodiversität und des Klimas“ als wesentliche Herausforderungen anzuerkennen, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem aktuellen IPCC-Bericht 2023 und konkrete Klima- und Biodiversitätsmaßnahmen in einem hohen Ausmaß zu forcieren. Dazu gehöre unter anderem eine den Anforderungen dieser Krise gerecht werdende budgetäre Ausstattung des Naturschutzes. Zudem müsse der Ausbau Erneuerbarer Energien in einer naturverträglichen Art und Weise erfolgen - „es können nicht alle Lebensräume dem Energiehunger geopfert werden“. Energieeffizienz und Energiesparen müssten vordringliche Maßnahmen im Bereich Energie sein. Die Wiederherstellung besonders gefährdeter Lebensräume wie Moore, Auen, extensives Grünland, naturnahe Wälder mit ihren zahlreichen Ökosystemleistungen müsse ambitioniert angegangen werden.