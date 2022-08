Niederösterreichs Grüne kritisieren Photovoltaik-Zonenplan

Werbung

Landessprecherin Helga Krismer sah eine "herbe Niederlage im Kampf um Energiesicherheit". Ermöglicht würde nur ein Bruchteil der PV-Anlagen, die nötig sind. Der Plan ging Ende Juli für acht Wochen in Begutachtung und soll - nach Einarbeitung von Stellungnahmen - im Herbst von der Landesregierung beschlossen werden.

Vorgesehen sind 138 Bereiche, in denen 1.288 Hektar an PV-Flächen realisiert werden könnten. Vorgelegt worden sei "eine strenge, aber schnelle Zonierung" mit dem Ziel, dass Freiflächen-Anlagen in klar definierten Bereichen entstehen, war von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) betont worden.

Für Krismer sind die im Plan vorgesehenen Maßnahmen "zu wenig, zu langsam, zu bürokratisch". Von den 30.000 aus Gemeinden gemeldeten Hektar, die für PV-Anlagen in Frage kommen könnten, würden nur rund 1.300 übrig bleiben. Dies sei auf dem Weg zur Energiewende ein zu geringer Wert.

Gefordert wurden von Krismer "mutigere Landesgesetze". Weiters müsse der Ausbau erneuerbarer Energien zum öffentlichen Interesse erklärt werden. Eingegriffen werden müsse zudem in bereits vorhandenen Baubestand. "Wenn ein Flachdach - etwa im Gewerbegebiet - für eine Photovoltaik-Anlage taugt, ist innerhalb einer Frist nachzurüsten."