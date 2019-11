In St. Pölten wurden sechs kirchliche Vorzeige-Einrichtungen, die ihr Umwelt-Engagement durch ökologisches Handeln im Sinne von Schöpfungsverantwortung und Nachhaltig zeigten, für ihre Bemühungen geehrt.

Um ein weiteres Zeichen für den Umweltschutz zu setzen trat die Diözese St. Pölten im Rahmen der Veranstaltung feierlich dem Klimabündnis bei. "Dieses Klimabündnis ist mir persönlich ein großes Anliegen. Es ist ein Beginn eines neuen Bewusstseins, das in die Umsetzung geht! Und da ist noch sehr viel zu tun!“, so Bischof Alois Schwarz bei der Unterzeichnung der Beitrittserklärung. Auch Petra Schön, die Regionalstellenleiterin des Klimabündnis Niederösterreich betonte den wichtigen Beitrag den Pfarren zum Klimaschutz beitragen: „ Sie informieren, vernetzen und gehen mit gutem Beispiel voran. Es freut uns, dass die Diözese St. Pölten in unserem Netzwerk aktiv ist.“

Seitens des Landes wurde um die „blaugelbe Energiewende“ weiter voran zu treiben das Projekt „Energie-Spar-Pfarre“ ins Leben gerufen. Insgesamt nahmen, laut Pernkopf, 300 Pfarren die Beratungs-Möglichkeit wahr und es konnten 230 Umwelt-Projekte mit Unterstützung des Landes umgesetzt werden. An der Aktion „Wir RADLn in die Kirche“ nahmen außerdem noch 105 Pfarren teil. „Es ist bedeutend, dass wir weiter den Weg der Nachhaltigkeit und Regionalität gehen, damit auch für die nächsten Generationen unser schönes Niederösterreich erhalten bleibt“, betont Pernkopf. „Die Schöpfungsverantwortung tragen wir in allen Bereichen des täglichen Lebens.“

Aus der Diözese St. Pölten stammten die Ehrenträger:

Pfarre Amstetten St. Stephan

Unter dem Motto „Umweltschutz von Kopf bis Fuß“ wurden umweltfreundliche Maßnahmen wie beispielsweise die Heizungsumstellung von Gas auf Nahwärme umgesetzt. Neben der Installation einer Photovoltaik-Anlage, achtete man auch auf die Vermeidung von Müll. Die Pfarre war auch Teil der Aktion „Wir RADLn in die Kirche“ und fokussierte das Thema Umweltschutz im Firmunterricht und beim Ministrantenlager.

Jugendhaus Stift Göttweig

Hier wurden „Jugendbotschafter*innen für Nachhaltigkeit“ ausgebildet. Motiviert von der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus fanden Projekttage für Jugendliche zur Nachhaltigkeit statt. Außerdem fand eine Gesunde Jause und ein Upcycling-Projekt statt, eine Ausstellung mit dem Titel „Laudato si“ wurde veranstaltet und ein Jugendumweltvernetzungstag mit der Katholischen Jugend und Waldpädagogik organisiert.

Stadtpfarre Waidhofen/Ybbs

Es wurde in der Fastenzeit gemeinsam mit der Gemeinde Waidhofen/Ybbs, der evangelischen Kirche und der katholischen Stadtpfarre auf Plastik verzichtet. Interaktive Plakate zum Thema Schöpfungsverantwortung wurden geschaffen und das Thema floss auch in die Gestaltung der Gottesdienste ein. Bei einer Veranstaltung auf dem Kirchenplatz konnte sich die Bevölkerung über Erfahrungen zum Thema „Plastikfasten“ austauschen.

Aus der Erzdiözese Wien:

Pfarre Bockfließ

Unter dem Motto „Biomasse hilft CO2 einzusparen“ wurde die Heizung auf das lokale Fernwärmegenossenschaftsnetz umgestellt, da dieses mit Biomasse betrieben wird. Generell werden in der Pfarre nur Räumlichkeiten geheizt, die gebraucht werden – dank moderner Steuerungselektronik und guter Abstimmung unter den Pfarrmitgliedern ist dies möglich. Im gesamten Kirchenraum wurde die Beleuchtung auf moderne, energiesparende LED- Lampen umgerüstet, was den Stromverbrauch deutlich reduzierte.

Pfarren des Seelsorgeraums St. Augustinus

„Tue Gutes und rede darüber“ war das Motte eines bunten Veranstaltungsprogramms des Projektteams Planet Blue. In den Veranstaltungen wurden verschiedene Aspekte zu Umwelt und Schöpfung aufgegriffen und die Bevölkerung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Mutter Natur aufgerufen.

Aus der evangelischen Diözese Niederösterreich:

Pfarre Horn

Hier wurde das Evangelische Gemeindezentrum „100 % erneuerbar“: Seit Ostern 2019 nutzt die Pfarre eine Photovoltaik-Anlage und bezieht Fernwärme aus Biomasse. Durch den Umstieg auf eine erneuerbare Heizung werden pro Jahr rund 5000 Liter Heizöl eingespart.