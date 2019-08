Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie auf Torf: diesen drei Kernkriterien von „Natur im Garten“ verschreiben sich mittlerweile europaweit fast 20.000 Naturgartenfans. „Die Plakette hat sich in sieben Bundesländern Österreichs und sechs weiteren europäischen Nationen als sichtbares Zeichen des ökologischen Gärtnerns und somit des Umweltschutzes manifestiert“, sagt Landesrat Martin Eichtinger.

„Hietzing ist mit 71 Prozent Grünfläche der vegetationsreichste und damit wohl der lebenswerteste Bezirk Wiens. Ein freiwilliger Verzicht auf Düngemittel und Pestizide in privaten Gärten ist bei vielen Hietzingerinnen und Hietzingern bereits gelebte Praxis. Ich möchte durch die Unterstützung der Initiative ,Natur im Garten‘ das Bewusstsein für den schonenden Umgang mit unserer Lebensumwelt vor allem in Ballungsräumen stärken. Hietzing bietet sich als ,Gartenbezirk‘ Wiens dafür an, diese erfolgreiche Initiative auch nach Wien zu holen!“, meint Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald.

Hochschule als Kompetenzpartner

Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist langjähriger Kompetenzpartner von „Natur im Garten“. „Es ist eine große Ehre die ,Natur im Garten‘ Plakette entgegennehmen zu dürfen, da die Lehrinhalte, wie auch die Grünraumgestaltung unserer Hochschule, den ,Natur im Garten‘ Gedanken verkörpern“, so Thomas Haase, Rektor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien.

Ansprechpartnerin für „Natur im Garten“ in der Bundeshauptstadt ist Andrea Übinger: „Bei den Workshops und Veranstaltungen zeigen wir vor, wie ökologisches gärtnern auch in der Stadt gelingt. Die ,Natur im Garten‘ Plakette verleihen wir naturnahen Gärten, die einerseits die drei Kernkriterien erfüllen und andererseits durch ihre Gestaltung und Bewirtschaftung die Artenvielfalt fördern.“

„Natur im Garten“ Veranstaltungen 2019 in Wien Hietzing