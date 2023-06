Gewessler will Verzicht auf Plastikfolien in Landwirtschaft

Um Mikroplastik in der Landwirtschaft einzudämmen, plädiert Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), in Zukunft auf dünne Plastikfolien zu verzichten oder sie durch biologisch abbaubare Materialien ersetzen. "Am besten fangen wir da an, wo es gute Alternativen gibt", sagte Gewessler am Montag bei einem Besuch eines Biohofs in Glinzendorf in Niederösterreich zwecks Austausch mit Experten und Expertinnen über die Gefahr von Mikroplastik in diesem Bereich.

Gerade die dünnsten Folien stellen hier ein Problem dar, denn sie ließen sich in der Praxis kaum wieder gänzlich entfernen. Es lösen sich damit Teile ab, landen auf unseren Feldern und können schlussendlich in Form von Mikroplastik über unsere Nahrung in unsere Körper gelangen, warnte die Ministerin in einer Aussendung. Doch es gebe Alternativen, etwa Folien aus biologisch abbaubaren Materialien oder Hanfbänder, die vollständig zerfallen, statt Plastikhalterungen und -bänder für die Pflanzenaufzucht. "Das Ziel für eine umwelt- und klimafreundliche Landwirtschaft muss der Umstieg auf biologisch abbaubare Folien bzw. Hüllen oder Markierungsbänder sein, wenn sie als Alternativen einsetzbar sind", hieß es aus dem Ministerium.

Plastik werde gegenwärtig 20-Mal häufiger produziert, also noch vor 50 Jahren, in vielen Bereichen sei der Einsatz auch sinnvoll, jedoch sei der Einsatz nicht nötig, wo es umweltfreundlichen Ersatz dafür gebe, hieß es in einer Aussendung am Montag. Denn Kunststoff vermülle die Natur im Wasser und in den Wäldern. "Mikroplastik sind winzige Plastikteilchen, die in der Natur, in unseren Lebensmitteln und sogar im menschlichen Körper gefunden werden. Das kann zu weitreichenden Folgen für unsere Gesundheit und die Umwelt führen", warnte Gewessler.

Gerade in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft und im Gartenbau sei die Eindämmung von Mikroplastik besonders wichtig, das gehe es um die wertvollen Böden, auf denen unser Obst und Gemüse angebaut wird, das dann in unseren Mägen und Körpern lande. Ein Verbot der Ausbringung von mit Mikroplastik und Schadstoffen belasteten Klärschlamm auf landwirtschaftliche Böden sei ebenso Teil der Gegenmaßnahmen.