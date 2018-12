Erstmals seit 2010 ist der Anteil Erneuerbarer Energie am Stromverbrauch in Österreich wieder gesunken. Den Rückgang von 1,2 Prozent (auf 72,2 Prozent) vermeldete die Statistik Austria ausgerechnet, während bei der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice Umweltminister und Staatsspitzen aus fast 200 Ländern einen Weg aus der Klima-Krise suchten. Nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern ist die Umsetzung des Pariser Abkommens eine zähe Angelegenheit. Für die Einigung über den Maßnahmenkatalog brauchten die Vertreter aus aller Welt um einiges länger, als der Gipfel eigentlich dauern sollte.

In Niederösterreich wurde für die Klimawende jedoch schon viel erreicht. Deshalb reiste nach Katowice auch eine blau-gelbe Delegation um Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Das Bundesland beweist im Kleinen, dass die Ziele, die im großen Ganzen noch weit entfernt scheinen, gelingen können: „Niederösterreich ist ein Musterbeispiel für Erneuerbare Energie“, lobte Umweltministerin Elisabeth Köstinger, die in der polnischen Kohle-Hochburg wegen der Ratspräsidentschaft für die EU verhandelte.

„Es freut mich, wenn wir als Vorbild genannt werden, wir haben aber auch noch viel vor uns.“ Stephan Pernkopf

Das bundesweit gesetzte Ziel, den Gesamtstromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken, ist hierzulande bereits

erreicht. Seit 2015 ist das größte Bundesland, was die Elektrizität anbelangt, energieautark. „Wir haben hier 15 Jahre Vorsprung, den müssen wir aber auch halten“, weiß Pernkopf.

Der 2010 entwickelte Klima- und Energiefahrplan sieht vor, dass der Gesamtenergieverbrauch durch mehr Energieeffizienz bis 2050 auf das Niveau von 1990 gesenkt wird. Bei den CO -Emissionen soll bereits 2030 der Stand von 1990 erreicht werden. Gelingen soll das etwa durch eine Verdopplung der Nutzung regionaler Erneuerbarer Energie.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf unterstützte Umweltministerin Elisabeth Köstinger bei der UN-Klimakonferenz. | BMNT/Paul Gruber

Niederösterreich setzt vor allem auf Großwasserkraftwerke und Windkraft. Um auch bei der Wärmeerzeugung unabhängiger von fossilen Energiequellen zu werden, wurde in Gnadendorf (Bezirk Mistelbach) gerade das 750. Biomasse-Heizwerk eröffnet. Niederösterreich ist außerdem das erste Bundesland, das den Einbau von Ölkesseln bei Neubauten verboten hat.

Um die konkrete Umsetzung der Klima-Ziele kümmert sich die Energie- und Umweltagentur (eNu), deren Geschäftsführer Herbert Greisberger ebenfalls nach Katowice reiste. In den einzelnen Orten gibt es nun Energiebeauftragte. „Die Gemeinden und Regionen sind die Treiber, die die Ziele umsetzen“, betonte Pernkopf im NÖN-Gespräch.

Die NÖ-Wirtschaft hat die Wichtigkeit und Chancen der Energiewende ebenfalls schon erkannt: 40.000 Green Jobs sind in den vergangenen Jahren entstanden. Im Österreich-Pavillons in der zum Konferenzzentrum umgebauten Sporthalle in Polen präsentierte etwa das Stockerauer Unternehmen MUT innovative Umwelttechnologien von Müllbehandlungs- und Wasserversorgungsanlagen. Das Familienunternehmen Egger zeigte wie auch im Werk in

St. Pölten-Unterradlberg mit neuen Methoden zur Holzverarbeitung sparsam mit dem wertvollen Rohstoff umgegangen wird.

NÖ vom Klimawandel besonders betroffen

Auf den Erfolgen ausruhen will man sich hierzulande aber nicht: „Es freut mich, wenn wir als Vorbild genannt werden, wir haben aber auch noch viel vor uns“, weiß Pernkopf. Denn nicht nur wie die Klimarettung gelingen kann, auch die Dringlichkeit zeigt das NÖ-Beispiel. Mit einem prognostizierten Temperaturanstieg von zwei Grad zeigen die Modelle, dass der Klimawandel das größte Bundesland besonders stark treffen wird.

Worauf sich die Niederösterreicher dauerhaft einstellen müssten, zeige laut eNu etwa der sehr trockene vergangene Sommer, aber auch schon das Jahr 2015 mit einem Rekord von 41 Hitze-Tagen.