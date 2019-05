Der Mai stand ganz im Zeichen der Eisheiligen: Kalt war’s und nass war’s. Mancherorts ist bereits mehr als die Hälfte des Niederschlags gefallen, als in einem gesamten Monat. Hundert Millimeter gab es bis 22. Mai zum Beispiel in St. Pölten. Üblich wären 80 im ganzen Mai. Damit war es zu feucht für einen durchschnittlichen Mai und ausreichend, um die Bodenspeicher aufzufüllen. Nicht aber, um die Grundwasserpegel anzuheben. „Für sie ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, schildert ZAMG-Klimatologe Klaus Haslinger.

Für eine längerfristige Trendumkehr braucht es mehr Regen – vor allem im Winter. Nur er schafft es, niedrige Grundwasserpegel wieder auszugleichen, da die Pflanzen in dieser Jahreszeit weniger Wasser benötigen und es dadurch über den Wurzelbereich hinaus in das Grundwasser fließen kann.

Vor allem im Waldviertel war es zu trocken. Zusätzlich sind die Grundwasserkörper kleiner als zum Beispiel jene im Weinviertel oder im Donauraum. „Einen Grundwasserkörper darf man sich nicht als großen Hohlraum im Boden vorstellen“, erklärt Haslinger, dass Grundwasser von einer Gesteinsschicht unter der Erde getragen wird. Die Klüfte in diesem Gestein – im Waldviertel sind es Granit und Gneis, im Donauraum Schotter – sind mit Klüften durchzogen, die mit Wasser angefüllt sind.

Faulige Kürbisse durch hohe Niederschläge

Mehr Effekt hatte der Regen auf den Naturraum. Getreidearten wie Weizen, Roggen und Gerste kamen mit dem kühlen Mai gut zurecht. Schwierig hatten es wärmeliebende Kulturen wie Mais, Sojabohne, Sonnenblume und Kürbis.

„Der Kürbis fing teilweise in der Erde zu faulen an“, erläutert Manfred Weinhappel, Abteilungsleiter der Pflanzenproduktion in der NÖ Landwirtschaftskammer, die Schwierigkeiten. Einige Kürbisfelder würden nun umgepflanzt. Etliche Pflanzen seien aufgrund des Niederschlags mittlerweile gut zu bearbeiten – eigentlich. Der viele Regen macht Arbeiten am Feld jedoch schwer möglich.