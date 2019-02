Es ist eine Nachricht, die sprachlos macht. „Unser größtes Glück ist uns genommen worden. Unser geliebter Sohn Henry ist auf dem Schulweg von einem abbiegenden Lkw überfahren worden. Er durfte nur neun Jahre leben.“

Diese emotionalen Worte postete Falter-Journalist Josef Redl Anfang Februar auf der Online-Kurznachrichtenplattform Twitter. Der Fall seines verstorbenen Sohnes hat eine Diskussion um die verpflichtende Einführung von Abbiegeassistenten in Lkw eingeläutet. Eine Petition an FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer fordert eine solche Nachrüstung für alle Nutzfahrzeuge in Österreich. Bis jetzt hat die Petition rund 64.300 Unterschriften gesammelt.

Ein paar Zahlen: Rund 12.000 Lkw sind in NÖ aktuell zugelassen. Zwischen 2014 und 2017 gab es hier 1.079 Verkehrsunfälle, an denen Lkw beteiligt waren. Mehr als 1.410 Menschen wurden dabei verletzt, 51 Personen starben, so die Bilanz des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ).

Markus Fischer, Obmann der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe. | Gleiß

Wie so oft ist auch hier die Frage, wer ein Nachrüsten der Lkw bezahlen soll. Zwischen 3.000 und 6.000 Euro koste ein solches laut Markus Fischer, Obmann der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer NÖ. Fischer fordert eine entsprechende Förderung durch den Bund. Er setzt mit seiner Fachgruppe auf Prävention, für Volksschulen und seit Kurzem auch Neue Mittelschulen würden entsprechende Infotage angeboten.

Beim Land will man auf den Sicherheitsgipfel des Bundes warten, der am Dienstag stattfindet. Erst dann soll entschieden werden, ob die 380 Lkw im Landesdienst mit einem Abbiegeassistenten nachgerüstet werden.

EU-weit soll erst 2024 eine EU-Richtlinie in Kraft treten, die die verpflichtende Einführung von Abbiegeassistenten in allen neuen Lkw vorschreibt.