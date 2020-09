Der Festakt zu Ehren von Wolfgang Sobotka war die erste Veranstaltung nach dem Corona-Shutdown in der Ungarischen Botschaft in der Wiener Bankgasse. Ein durchaus bewusstes Signal, wie László Kövér betonte: "Wolfgang Sobotka ist stets ein wichtiger Verbündeter Ungarns gewesen - sowohl als Landespolitiker in Niederösterreich als auch in der Bundespolitik."

So sei Sobotka gemeinsam mit Sebastian Kurz der erste europäische Politiker gewesen, der auf eine restriktivere Migrationspolitik gedrängt hätte - und damit auch Verständnis für die ungarische Position zeigte. Generell würdigte Kövér die lange gemeinsame, wenngleich nicht immer friktionsfreie Partnerschaft von Österreich und Ungarn. Auch der Botschafter Ungarns in Österreich, Andor Nagy, lobte die „ausgewogenen freundschaftlichen Beziehungen“ und nannte Wolfgang Sobotka einen „herausragenden österreichischen Politiker und Staatsmann“, der jedoch auch als „harter, aber fairer Verhandler“ agiere.

„In Anerkennung seines Beitrags zur Weiterentwicklung der ungarisch-österreichischen Beziehungen, insbesondere der parlamentarischen Kooperation, sowie seiner wirkungsvollen Aktivität für eine breitere Wahrnehmung der Positionen Ungarns in der Europapolitik in Österreich" verlieh Köver anschließend das Komturkreuz mit dem Stern der Republik Ungarn an den Waidhofner.

Sobotka betonte, dass er die Auszeichnung nicht für sich selbst entgegen nehme, sondern auch "für all jene, die mich begleitet haben." Dass gerade angesichts der aktuellen Grenzsperren für Österreicher ohne negativen Corona-Bescheid das Verhältnis mit Ungarn nicht ungetrübt sei, bestätigte Sobotka zwar - "die besondere Partnerschaft der beiden Länder" sei dadurch aber nicht gefährdet. Denn, so Sobotka: "Österreich und Ungarn eint nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart: Es sind zwei Länder, die gemeinsam versuchen, Motor und Brücke in Mitteleuropa zu sein - und die auch gemeinsame Interessen in der Europäischen Union haben."