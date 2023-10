Am 29. Oktober ist Equal Pay Day in Niederösterreich

Frauen in Niederösterreich arbeiten die letzten 64 Tage des Jahres rechnerisch gesehen gratis. Denn am 29. Oktober ist heuer der Equal Pay Day. Das bedeutet, dass Männer an diesem Tag bereits so viel verdient haben, wie eine Frau bis Jahresende verdient haben wird. Festmachen kann man den Unterschied am sogenannten „Gender Pay Gap“. Dieser beträgt in Niederösterreich aktuell 17,3 Prozent. Er vergleicht die durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen von ganzjährig vollzeitbeschäftigten Männern und Frauen und gibt an, um wie viel Frauen weniger verdienen als Männer.

Werden in der Berechnung auch jene Frauen miteinbezogen, die Teilzeit arbeiten, läge der Einkommensunterschied laut Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) sogar bei 34,5 Prozent. „Rund die Hälfte der Niederösterreicherinnen arbeiten Teilzeit und spüren die Folgen dieses hohen Einkommensunterschiedes bis in die Pension“, erklärt Birgit Schön, Leiterin der Abteilung Frauenpolitik der AKNÖ.

Der Unterschied zwischen den Einkommen sei vor allem in frauendominierten Branchen, wie Pflege, Handel, Reinigung oder Hotel- und Gastgewerbe hoch. Einige Erklärungen für den Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern sind etwa der geringe Frauenanteil in Führungspositionen, häufigere Berufsunterbrechungen aufgrund von Kinderbetreuung oder die oftmals geringeren Aufstiegschancen für Frauen. Eine Analyse der Statistik Austria aus dem Jahr 2021 zeigte allerdings, dass ein Großteil des Einkommensunterschieds nicht an den Faktoren Branche, Beruf, Alter, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit oder Arbeitszeit festzumachen ist. Rund zwei Drittel des Gender Pay Gaps in ganz Österreich seien also nicht statistisch erklärbar.

AKNÖ-Präsident Wieser: „Einkommen müssen transparent gemacht werden“

„Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss über alle Branchen und Berufe gelten“, äußert sich AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser zum Gender Pay Gap in Niederösterreich. Um ungleiche Bezahlung zu identifizieren seien vor allem die Einkommensinstrumente ein wichtiges Instrument. Wieser fordert, dass die Einkommen innerhalb von Betrieben noch stärker transparent gemacht werden. Aus den Einkommensberichten sollen konkrete Schritte zum Schließen der Einkommensschere abgeleitet werden.

Außerdem brauche es, neben dem Ausbau von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, weitere Anreize, die eine faire Verteilung der Erwerbsarbeitszeit und der Familienfürsorgezeit zwischen beiden Elternteilen fördern. Denn lange Karenzen und Teilzeitphasen aufgrund von Kinderbetreuungspflichten seien ein wesentlicher Grund, warum sich Einkommen von Frauen nicht so entwickeln wie jene der Männer. Auch Didem Strebinger, Frauenvorsitzende beim ÖGB NÖ, schließt sich den Forderungen von Markus Wieser an. „Es ist kein Naturgesetz, dass Frauen weniger verdienen als Männer“, betont Strebinger.