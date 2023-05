Studierende wählen an zwölf NÖ-Hochschulen ihre Vertretungen

350.000 Studierende in ganz Österreich sind ab heute, Dienstag, bis Donnerstag an die Wahlurnen gerufen. Sie wählen ihre neuen Studierenden-Vertretungen.

In Niederösterreich gehen ÖH-Wahlen an insgesamt zwölf Hochschulen über die Bühne. Gewählt wird an der Universität für Weiterbildung Krems (vormals Donau-Uni), den FHs St. Pölten und Wiener Neustadt, der Ferdinand Porsche Fern-FH, der IMC FH Krems, der MilAk Fachhochschule für Angewandte Militärwissenschaften, der Bertha von Suttner Privatuni St. Pölten, der Danube Privat University, der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, der New Design University sowie den Pädagogischen Hochschulen Wien/Krems sowie Niederösterreich.

Entscheiden können die Studierenden dort, wer sie die nächsten zwei Jahre vertreten soll. Aktuell setzt sich die Bundes-ÖH aus folgenden Sitzen zusammen: Der Verband sozialistischer Student _ innen in Österreich (VSStÖ) hält 14 Mandate, die Liste GRAS 12, genau wie die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG), die JUNOS haben sechs Sitze, genau wie die Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs (FLÖ), über jeweils zwei Mandate verfügen der Kommunistischer Student _ innenverband - Linke Liste (KSV LiLi) und der Kommunistischer Studierendenverband (KSV KJÖ). Der Ring freiheitlicher Studenten (RFS) hat einen Sitz. Der VSStÖ, GRAS und FLÖ haben sich zu einer Koalition zusammengeschlossen.

Die Wahlkampf-Themen reichen diesmal von All-Gender-Toiletten (GRAS), über soziale Absicherung durch höhere Beihilfen und die Abschaffung von Studiengebühren (VSStÖ) und die bessere Vereinbarkeit von Studium und Job (AG) bis hin zu klimaneutralen Hochschulen (FLÖ).

Wahlbeteiligung soll auf das Vor-Corona-Niveau ansteigen

Die Wahlbeteiligung ist bei ÖH-Wahlen immer wesentlich niedriger als bei anderen Urnengängen. „Um sie zu erhöhen haben wir unsere groß angelegete Wahlkampagne 'Vote today. Shape tomorrow.' gestartet. Wir hoffen auf eine eindeutig höhere Beteiligung im Vergleich zum Corona-Jahr 2021“, sagt Samuel Hafner von der ÖH. Beim letzten Votum haben nur 15,73 Prozent der Stimmberechtigten ihr Kreuzerl gemacht. Heuer hofft man bei der ÖH auf eine Beteiligung auf dem Niveau von dem Vor-Corona-Jahr 2019, damals waren es 25,82 Prozent.

Wahllokal-Finder der ÖH: https://oehwahl23.at/wahllokal/