Unklarheit über weitere Covid-Strategie des Bundes

Es gehe Stephan Pernkopf gut, informierte Königsberger-Ludwig zu Beginn des Pressegesprächs. Um sich dann indirekt gleich an die Bundesregierung zu wenden, denn viele Punkte bezüglich des weiteren Vorgehens in der Pandemie seien ungeklärt bzw. müssten schnell geklärt werden.

Teststrategie: Gesetz läuft aus

Zum einen brauche es eine neue Teststrategie, denn das Zweckzuschuss-Gesetz, nach dem die Tests bislang gratis sind, gilt nur noch bis Ende des Monats März

Auch wie es mit dem Contact-Tracing weitergeht ist unklar. 1.500 Personen sind in NÖ im Contact-Tracing tätig, man habe in Niederösterreich darauf gesetzt. Um weitermachen zu können, sei aber ein neuer Erlass des Gesundheitsministeriums nötig. Der designierte Minister Johannes Rauch ist allerdings noch nicht angelobt.

Hospitalisierungen stabil

Als positiv bezeichnet Königsberger-Ludwig die Situation in den NÖ-Spitälern: Die Belagszahlen seien stabil, 26 Personen liegen derzeit auf Intensivstationen. Diese Entwicklungsrate verdanke man auch der mit 75 Prozent relativ hohen Durchimpfungsrate im Bundesland

Was das Gesundheitspersonal betrifft, so sind derzeit knapp über 1.000 Spitalsmitarbeiter abgesondert, in den Pflege- und Betreuungszentren sind es knapp über 2.000.

Novavax "kein Turbo"

Die Hoffnung, die man in den neuen Totimpfstoff Novavax gesetzt habe, hat sich allerdings nicht bewahrheitet: 10.000 Personen haben sich in NÖ für diese Impfung vorregistrieren lassen, bislang sind aber nur 200 tatsächlich damit geimpft. "Novavax ist also kein Turbo", sagt die Landesrätin dazu.

Was die Test- und Impf-Infrastruktur betrifft, wird man nun zurückfahren. Die Impfzentren im Land werden von 10 auf 9 reduziert, Öffnungszeiten werden mittwochs, donnerstags und freitags jeweils am Nachmittag sein, an Samstagen wird vormittags geimpft.

Noch ein Impfbus ab 16. März

Ab 16. März wird nur noch ein Impfbus unterwegs sein, zwei bleiben auf Stand-by.

Die Antigen-Testangebote in den Gemeinden werden Ende März auslaufen. Das PCR-Testangebot bleibt hingegen aufrecht. Parallel dazu sollen die Selbsttest-Plattformen über Notruf NÖ hochgefahren werden. Auch die Spar-Gurgeltests bleiben.

Die behördlichen Teststraßen bleiben, "so lange Covid eine meldepflichtige Krankheit ist", sagt die Landesrätin. Auch die dort durchgeführten Freitestungen bleiben.

Auch wie es mit der Impfpflicht weitergeht, muss im Bund noch geklärt werden. Man wolle wissen, ob nun ab dem 15. März gestraft werde oder nicht.