„Tausende von Handelsangestellten haben in den vergangenen Wochen unter einem erhöhten Risiko sich selbst anzustecken Höchstleistungen vollbracht. Die Mitarbeiterinnen im Lebensmittelhandel und in den Drogeriemärkten vollbringen diese auch während des Lockdowns“, umreißt der Katholischen Familienverband der Diözese St. Pölten die Situation der Mitarbeiter/innen im Handel. „Ihnen jetzt noch die verbleibenden zwei Adventsonntage mit der Familie zu rauben wäre unsolidarisch und unangebracht“, übt die NÖ-Familienorganisation heftige Kritik am Vorstoß von Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer.

Der Familienverband zeigt sich erfreut über die breite Front, die gegen diesen Vorstoß mobil macht: „Das zeigt, dass der arbeitsfreie Sonntag ein hoch geschätztes Gut in unserer Gesellschaft ist. Es ist schön, dass sich von der Gewerkschaft bis zu kirchlichen Einrichtungen so viele zu Wort melden und Solidarität mit den Handelsangestellten zeigen“, so die Familienorganisation, die selber Mitglied der Allianz für den freien Sonntag ist.

„Es ist elementar wichtig, dass es einen fixen Tag in der Woche gibt, an dem man innehalten kann und den man gestalten kann, wie man will. Dieser Tag darf nicht den wirtschaftlichen Interessen geopfert werden“, so die NÖ-Familienorganisation, die auch die Lage der Händler versteht und darum an die Familien appelliert: „Unterstützen Sie die heimische Wirtschaft und kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke in Österreich.“