Mehr bewilligte Urlaubsanträge für pflegende Angehörige als im Vorjahr

Pflegende Angehörige müssen oft rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Auf Urlaub zu gehen ist oft zeitlich und finanziell schwierig. Mit der NÖ Urlaubsaktion sollen pflegende Angehörige bestärkt werden, sich eine Auszeit zu nehmen. Sie werden vom Land Niederösterreich finanziell unterstützt. Im ersten Halbjahr 2023 wurden bisher 231 Anträge bewilligt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 134.

Für einen konsumierten Urlaub in Österreich bekommen sie 175 Euro. Dieser Betrag wird auf 225 Euro erhöht, wenn der Aufenthalt in Niederösterreich stattfand. Sofern die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Nächtigungskosten der Betreuungsperson unter diesen Beträgen liegen, wird ein Zuschuss in Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Kosten gewährt. Gefördert werden Personen, die Pflegebedürftige (mindestens mit Pflegestufe 3) als Hauptpflegeperson betreuen. Die Aktion kann pro Person und Jahr einmal in Anspruch genommen werden.

„Pflegende Angehörige sind für den gesamten Pflegebereich von großer Bedeutung. Denn die Landsleute möchten vorwiegend in ihren eigenen vier Wänden betreut werden – das wäre ohne die Angehörigen nicht möglich“, so Sozial-Landesrätin Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Weitere Informationen zur NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige erhalten Sie bei der NÖ Pflegehotline unter 02742/9005-9095 oder per Mail an post.pflegehotline@noel.gv.at.