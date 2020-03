Einen Appell richten Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bischof Alois Schwarz in Bezug auf die aktuelle Corona-Krise an die Bürger: „Wir wissen, dass die herrschende Situation uns alle als Gemeinschaft fordert, aber wir haben das miteinander bisher bestmöglich bewältigt und das werden wir auch in Zukunft tun." Besonders die Pfarrgemeinschaften des Bundesland beherbergen ein großes Potenzial an Solidarität und Mitmenschlichkeit - eine Bereitschaft zur Hilfe und gegenseitigen Unterstützung, die es dringend brauche.

Schutz und Hilfe brauchen nun besonders ältere Menschen. Teschl-Hofmeister und Bischof Alois Schwarz rufen deshalb zur Nachbarschaftshilfe ohne körperliche Begegnung auf und appellieren an alle Österreicher das gute Pfarr-Netzwerk zu nutzen. Im aktuellen Newsletter des Fachbereichs Pfarrgemeinde werden die Pfarren erneut auf den Aufruf hingewiesen und auch die Caritas startete ihr Projekt #TeamNächstenliebe.

„Unsere Pfarren sind Netzwerke christlicher Nächstenliebe mit vielen ehrenamtlichen Diensten. Oft geht es um eine Wachsamkeit füreinander. Ein Telefonat und ein im Gebet aneinander Denken macht uns sensibel für Hilfsdienste. Freilich Hilfe annehmen, um sich selbst zu schützen - da braucht es jetzt vielleicht auch eine Überwindung der bisherigen Eigenständigkeit. Bitte lassen Sie sich helfen durch Botendienste, Einkaufen, und Zuarbeiten ohne, dass Sie dadurch einander begegnen. Ein Gespräch am Telefon kann tröstend sein im Alleinsein in Quarantäne. Ein Aneinanderdenken braucht auch Zeiten des Zuhörens. Christen reden auch mit Gott und beten füreinander. Das ist eine geistliche Stärkung“, so Bischof Alois Schwarz.

Viele Möglichkeiten zur Hilfe: Vom Einkauf bis zum Anruf

Die beiden appellieren, älteren Menschen zu helfen: "Bieten Sie Ihre Hilfe an – mit dem nötigen Abstand, aber in großer Solidarität. Helfen Sie beim Einkauf, holen Sie Medikamente aus der Apotheke und helfen Sie bei sonstigen Besorgungen“, so Teschl-Hofmeister und Bischof Alois Schwarz. Möglichkeiten gebe es dafür viele: Man könne für Menschen einkaufen gehen oder ihre Besorgungen in der Apotheke erledigen, für sie mitkochen, sie einfach anrufen. "Gehen wir aufeinander zu, rufen wir einander an, fragen wir nach, seien wir uns nahe im Geist", appellieren Teschl-Hofmeister und Bischof Alois Schwarz.