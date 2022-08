Schulstartgeld für 100.000 Kinder und Jugendliche beantragt

Werbung

Laut Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) wurden nach nur gut einer Woche bereits 65.000 Anträge für das Schulstartgeld gestellt. „Die große Nachfrage zeigt, dass es richtig und wichtig war, unsere Familien beim Schulstart finanziell zu unterstützen“, betont Teschl-Hofmeister. Seit 16. August können alle Schüler der Primär- und Sekundarschulen sowie Lehrlinge das „Blau-Gelbe Schulstartgeld“ in der Höhe von 100 Euro erhalten. Dabei muss ein Hauptwohnsitz in Niederösterreich vorzuweisen sein. Der Standort der Schule oder die Höhe des Gehaltes der Eltern spielen jedoch keine Rolle. Den Antrag für den Zuschuss kann nur der Bezieher der Familienbeihilfe über ein Online-Formular an das Land NÖ stellen. Selbst bei mehreren Kindern muss nur ein Formular ausgefüllt werden. Zu beachten ist außerdem, dass die 100 Euro ausnahmslos nur einmal für jeden Schüler bzw. jeden Lehrling ausgezahlt werden.

Volljährige Schüler sowie Lehrlinge, die selbst die Familienbeihilfe erhalten, können eigenständig den Antrag einreichen, dabei ist es für sie verpflichtend, den Bescheid über den Familienbeihilfebezug zusammen mit der ausgefüllten Antragsstellung hochzuladen.

Der Antrag für das „Blau-Gelbe Schulstartgeld“ kann bis einschließlich 4. Februar 2023 über das Online-Formular auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at gestellt werden. Bei Fragen rund um das Schulstartgeld kann man sich via Mail unter: schulstartgeld@noel.gv.at oder telefonisch an die eigens eingerichtete Hotline: Tel.: 02742 – 9005 – 46346 richten.