Schulstartgeld kann ab 16. August beantragt werden

Mit den Stimmen aller Parteien außer den NEOS hat der Landtag in seiner heutigen Sitzung das „blau-gelbe Schulstartgeld 2023“ beschlossen. Die Unterstützung von 100 Euro für jede Schülerin und jeden Schüler in Niederösterreich kann ab 16. August auf der Webseite des Landes Niederösterreich beantragt werden. „Das Land Niederösterreich stellt für Familien in Niederösterreich 20 Millionen Euro für eine spürbare Entlastung zum Schulstart bereit“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP).

Die Unterstützung können alle Familien, unabhängig von ihrem Einkommen, beantragen. Voraussetzung ist, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller den Hauptwohnsitz und das Kind einen Wohnsitz in Niederösterreich hat. Der Ort, an dem die Schule oder Lehrstelle besucht wird, spielt für die Beantragung keine Rolle.

Im Vorjahr wurde diese Entlastungsmaßnahme eingeführt. Insgesamt wurde das „blau-gelbe Schulstartgeld“ 2022 für 186.575 Kinder und Jugendliche ausbezahlt. Heuer sollen wieder bis zu 200.000 Kinder davon profitieren.

NEOS kritisieren die Unterstützung als „nicht treffsicher“

Die NEOS kritisieren die „Gießkannen“-Maßnahme, durch die finanzstarke Familien genauso viel Geld bekommen wie eine alleinerziehende Mutter, die diese Hilfe dringend brauche. „Das ist sozial einfach nicht treffsicher“, meinen sie und erklären damit ihre Absage, obwohl sie die Ansicht teilen, dass die Politik Menschen bei der finanziellen Belastung des Schulstarts unterstützen soll.